Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras Nacional 2-1 Águilas Doradas

Este sábado solamente se jugó un partido de la Liga BetPlay 2026-I que finalizó victoria 2-1 de Atlético Nacional contra Águilas Doradas, válido por la fecha 10 del fútbol colombiano.

Con ese resultado a favor de los 'verdolagas', no solo sumaron tres puntos más en la tabla de posiciones del campeonato de nuestro país, sino que pasaron la página de la dura derrota 1-3 con Millonarios y eliminación de la Copa Sudamericana.

Así las cosas, Atlético Nacional, dirigido por Diego Arias, ya es tercero en la Liga BetPlay 2026-I, con 18 unidades, a solamente una unidad del primero y segundo, que son Once Caldas e Internacional de Bogotá, respectivamente. Eso sí, los antioqueños tienen dos encuentros menos disputados.

La fecha 10 del fútbol colombiano en este primer semestre aún tiene varios encuentros pendiente repartidos de la siguiente manera: el lunes 9 de marzo, Millonarios vs Cúcuta Deportivo (6.20 p.m.) y Pasto vs América (8:30 p.m.). Los restantes están programados de la siguiente manera: Bucaramanga vs Pereira (martes 10 de marzo, 6:20 p.m.), Tolima vs Santa Fe (sábado 4 de abril, a las 7:30 p.m.), y Medellín vs Boyacá Chicó (miércoles 22 de abril, a las 6.20 p.m.).



En los partidos ya jugados en la décima jornada Fortaleza le ganó 2-1 a Jaguares, Once Caldas 0-2 al Cali, y empataron 1-1 el Junior con Alianza FC y Llaneros por el mismo resultado pero con Internacional de Bogotá.



Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras Águilas Doradas 1-2 Nacional: