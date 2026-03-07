¿Qué le pasó a Cristian 'Chicho' Arango, tras salir en camilla en Águilas vs Nacional?

Atlético Nacional remontó y venció 1-2 a Águilas Doradas, este sábado, en el partido de la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-I, en un partido que hubo un momento de angustia por la salud de Cristian 'Chicho' Arango, quien al minuto 5 tuvo un duro choque de cabezas con Diego Hernández, que lo dejó inconsciente por unos instantes.

A pesar de eso, tras ser atendido y sustituido, el atacante salió consciente y luego estuvo con sus compañeros en el banquillo de suplente por unos momentos, antes de ser trasladado a una clínica para más exámenes médicos.



¿Qué le pasó a Cristian 'Chicho' Arango?

Desde Atlético Nacional, la jefatura de prensa informó este mismo sábado que "a la espera del diagnóstico oficial. Chicho tiene inmovilizado el brazo izquierdo y un golpe en la nariz", tal y como se pudo ver también en unas imágenes publicadas por Win Sports, cuando se dirigía a una ambulancia para ser remitido a un hospital.

🚨 Así salió Chicho Arango del estadio. El jugador fue trasladado en ambulancia.#LALIGAxWIN pic.twitter.com/xrmyMDhrbE — Win Sports (@WinSportsTV) March 7, 2026

Adicional a eso, el técnico Diego Arias en la rueda de prensa luego de vencer 1-2 a Águilas Doradas, puntualizó en que "lo que nos informó el médico es que tras ese choque, tuvo una contusión y esperamos que no sea nada grave. Salió consciente del campo de juego, pero algo mareado. Ya nos darán el reporte de lo que fue su evolución".

Así las cosas, en las próximas horas y días se conocerá cómo sigue de salud Cristian 'Chicho' Arango, tras exámenes médicos y una recuperación que lo tenga nuevamente en plenitud de condiciones para estar en la cancha con Atlético Nacional.



Cristian 'Chicho' Arango, delantero de Atlético Nacional. X de @nacionaloficial

Cabe recordar que el siguiente partido de los 'verdolagas' será el pendiente por la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-I, contra Junior de Barranquilla, actual campeón del fútbol colombiano. Dicho duelo está programado para el martes 10 de marzo, a las 8:30 p.m., en el estadio Romelio Martínez.