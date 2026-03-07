Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Qué le pasó a Cristian 'Chicho' Arango, tras salir en camilla en Águilas vs Nacional?

¿Qué le pasó a Cristian 'Chicho' Arango, tras salir en camilla en Águilas vs Nacional?

El delantero de Atlético Nacional, Cristian 'Chicho' Arango salió cuando apenas iban 10 minutos del partido de este sábado, tras un duro choque de cabezas. Hay novedades y tranquilidad por su salud.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 7 de mar, 2026
Cristian 'Chicho' Arango Atlético Nacional
Cristian 'Chicho' Arango en partido con Atlético Nacional - Foto:
Colprensa

