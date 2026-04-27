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Gol Caracol  / La figura del Bayern Múnich que no venden por ningún valor; "no hay precio que nos haga dudar"

La figura del Bayern Múnich que no venden por ningún valor; "no hay precio que nos haga dudar"

Un legendario del Bayern Múnich decidió hablar sobre una de las estrellas en el ataque del equipo de Vincent Kompany, dejando claro que no lo venderán a pesar de que llegue una jugosa oferta.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Luis Díaz Michael Olise Bayern Múnich
Luis Díaz y Michael Olise celebran gol con el Bayern Múnich - Foto:
Getty Images

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