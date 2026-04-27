La figura del Bayern Múnich que no venden por ningún valor; "no hay precio que nos haga dudar"

Mientras el Bayern Múnich se alista para las semifinales de la Champions League, y ya con el título obtenido de la Bundesliga, la buena temporada de varias de sus figuras, en especial de sus delanteros, ha causado noticias sobre el futuro de algunos, como en el caso de Michael Olise.

Por eso, el que tomó la vocería en esta ocasión fue Karl Heinz Rummenige, quien en charla con 'T-Online' decidió mandar un mensaje claro para los que pretendan llegar con alguna oferta para contratar al atacante francés.



La figura del Bayern Múnich que no está en venta

Rummenige, quien recientemente fue directivo del equipo bávaro, no dudó en destacar inicialmente la forma de ser de Michael Olise, quien se muestra serio y tranquilo adentro y afuera de la cancha, una personalidad que también ha causado sorpresa en el mundo del fútbol.

"Es un jugador maravilloso. También me gusta que sea tan reservado y casi tímido con los medios. Eso es raro hoy en día. Es un buen tipo y en el campo es obviamente excepcional, por la forma en que juega al fútbol y casi hace magia. Por eso no me sorprende que sea tan increíblemente popular y tenga tanta admiración entre nuestros aficionados", aseguró de entrada el también exfutbolista alemán.

Ya sobre el futuro de Olise, Rummenige decidió poner un ejemplo de cuando estaba como directivo del Bayern Múnich, dejando claro que ninguna jugosa propuesta los hará cambiar de opinión.



Michael Olise, extremo del Bayern Múnich Foto: AFP

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"En 2009, recibimos una oferta increíble del Chelsea por Franck Ribéry. En aquel momento, habría sido un nuevo récord mundial de traspasos. Entonces fui a hablar con nuestro director financiero de entonces, Karl Hopfner, y con Uli HoeneB. Discutimos durante dos horas qué hacer con esa oferta. Ese día tomamos una decisión fundamental: que nunca venderíamos a un jugador al que echaríamos de menos desde el punto de vista deportivo. Y esta regla no escrita sigue vigente hoy en día. Por un jugador como Michael Olise, no hay precio que nos haga dudar", puntualizó sobre este tema.

Cabe recordar que el valor del francés supera ya los 120 millones de euros en el mercado, y en su momento el Bayern Múnich pagó 51 millones al Crystal Palace para contratar al habilidoso atacante galo, quien se ha convertido en estrella, en un tridente junto al colombiano Luis Díaz y el inglés Harry Kane. Tiene contrato hasta el año 2029.