Nuevo horario para la final de la Copa Libertadores 2025, entre Flamengo vs. Palmeiras

Nuevo horario para la final de la Copa Libertadores 2025, entre Flamengo vs. Palmeiras

Hace un par de minutos, la Conmebol confirmó la noticia a través de sus canales oficiales, confirmando el retraso que tendrá el partido entre Flamengo y Palmeiras.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 29 de nov, 2025
Copa Libertadores 2025 tendría campeón colombiano.jpg
Copa Libertadores 2025 tendrá la bandera de Colombia en la final.
Foto: Conmebol.

