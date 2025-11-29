Síguenos en:
Colombianos en el exterior / James Rodríguez apareció en Colombia; atento para definir nuevo club en año del Mundial 2026

James Rodríguez apareció en Colombia; atento para definir nuevo club en año del Mundial 2026

El jugador, de 34 años, sorprendió con su visita al país mientras su futuro está en vilo tras su salida del León, club con el que disputó en 2025 un total de 34 partidos, con saldo de cinco goles y nueve asistencias.

Por: Javier García
Actualizado: 29 de nov, 2025
