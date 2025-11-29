James Rodríguez apareció en Colombia; atento para definir nuevo club en año del Mundial 2026

El futuro de James Rodríguez es una incógnita tras su salida de León, club con el que jugó su última temporada y que, pese a la expectativa generada con su llegada, quedó en deuda con su afición.

Sin embargo, mientras el ‘10’ de la Selección Colombia define su próximo destino, se conoció que el cucuteño de 34 años estuvo en los últimos días en el país cumpliendo algunos compromisos de su apretada agenda.

¿En dónde estuvo James Rodríguez?

De acuerdo con información de la prensa local, James Rodríguez estuvo en La Ceja (Antioquia), donde recorrió varios escenarios deportivos del municipio en compañía de las autoridades locales.



El exjugador del Real Madrid, Everton, Olympiacos, Bayern Múnich, Rayo Vallecano, entre otros, tuvo la oportunidad de compartir con niñas y niños de distintas escuelas de fútbol, con el objetivo de incentivar la práctica deportiva en la región.

A esto se suma un proyecto deportivo que el goleador del Mundial Brasil 2014 tiene pensado desarrollar a futuro en varios municipios antioqueños, iniciativa que busca beneficiar a las nuevas generaciones.

Por otro lado, la visita de James Rodríguez a Colombia también estuvo relacionada con el cumplimiento de compromisos comerciales.

¿En dónde jugará James Rodríguez?

El exjugador del Sao Paulo ha sido relacionado con Orlando City, Los Angeles Galaxy, Toronto FC, Cruz Azul y América de México. No obstante, desde la prensa norteamericana se ha desmentido el interés de los equipos de la MLS por Rodríguez Rubio.

La intención de James sería continuar en la Liga MX, donde disputó 34 partidos con León en todas las competiciones, registrando cinco goles y nueve asistencias con el equipo 'esmeralda'.

El club que estaría interesado en fichar al cucuteño es Pumas UNAM, equipo en el que milita el lateral izquierdo Álvaro Angulo y que es dirigido por Efraín Juárez, exjugador de Atlético Nacional.

“Pumas lleva ventaja en la posible contratación de James Rodríguez, ya que el mismo jugador colombiano quiere jugar con los del Pedregal y estar al lado de sus amigos, Álvaro Angulo y Keylor Navas. El mismo jugador colombiano ha preferido gestionar jugar con los universitarios por encima de otros clubes. Así que habrá que esperar para que se pueda definir esta situación, y todo dependerá del cuadro universitario si lo ficha o no”, señaló en sus redes sociales el periodista Óscar Brizz.

James Rodríguez busca un club donde pueda tener minutos y continuidad, pues su principal objetivo es llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026 con la Selección Colombia. El equipo nacional conocerá a sus rivales el próximo 5 de diciembre, cuando se realice el sorteo de la fase de grupos.