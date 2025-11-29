Síguenos en:
Barcelona asumió el liderado de la Liga de España, tras derrotar 3-1 al Alavés

Barcelona asumió el liderado de la Liga de España, tras derrotar 3-1 al Alavés

Luego de la caída frente al Chelsea, los azulgranas superaron el trago amargo de la Champions League con un triunfo que les permitió asumir el liderato de LaLiga.

Por: EFE
Actualizado: 29 de nov, 2025
Lamine Yamal celebrando un gol en la victoria de Barcelona sobre Alavés
Lamine Yamal celebrando un gol en la victoria de Barcelona sobre Alavés
AFP

