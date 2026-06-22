Vea el segundo gol de Kylian Mbappé, en Francia vs. Irak, por el Mundial 2026

Mbappé nuevamente volvió a reportarse con la Selección de Francia, anotando otro importante gol, para ampliar la ventaja de los 'galos' frente a los asiáticos.

El francés aprovechó un error garrafal en la salida de Irak, que dejó la pelota en los pies de Ousmané Dembélé; quien le cedió el esférico a Kylian.

Ya frente al arco, sin arquero y sin defensa; Mbappé solo tuvo que empujar el esférico.

¡¡¡NO TE PODÉS EQUIVOCAR AHÍ CONTRA FRANCIA!!! Blooper defensivo de Irak, asistencia de Dembélé y gol de Mbappé para su doblete y el 2-0.



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