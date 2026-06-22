Vea el segundo gol de Kylian Mbappé, en Francia vs. Irak, por el Mundial 2026

Mbappé nuevamente volvió a reportarse con la Selección de Francia, anotando otro importante gol, para ampliar la ventaja de los 'galos' frente a los asiáticos.
El francés aprovechó un error garrafal en la salida de Irak, que dejó la pelota en los pies de Ousmané Dembélé; quien le cedió el esférico a Kylian.
Ya frente al arco, sin arquero y sin defensa; Mbappé solo tuvo que empujar el esférico.
¡¡¡NO TE PODÉS EQUIVOCAR AHÍ CONTRA FRANCIA!!! Blooper defensivo de Irak, asistencia de Dembélé y gol de Mbappé para su doblete y el 2-0.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 23, 2026
⚽ #ESPNMundial
📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/IGF3yly42u
Publicidad
Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.