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Gol Caracol  / Vea el segundo gol de Kylian Mbappé, en Francia vs. Irak, por el Mundial 2026

Vea el segundo gol de Kylian Mbappé, en Francia vs. Irak, por el Mundial 2026

El cuadro 'galo' amplió la ventaja frente a los asiáticos, solo iniciando el complemento. Nuevamente Mbappé fue el encargado de sentenciar el gol para Francia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de jun, 2026
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Mbappé y Dembele en Francia
Mbappé y Dembele en Francia
AFP

Mbappé nuevamente volvió a reportarse con la Selección de Francia, anotando otro importante gol, para ampliar la ventaja de los 'galos' frente a los asiáticos.

El francés aprovechó un error garrafal en la salida de Irak, que dejó la pelota en los pies de Ousmané Dembélé; quien le cedió el esférico a Kylian.

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