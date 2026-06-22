Vea el gol de Osumane Dembélé, en Francia vs. Irak, por el Mundial 2026

Dembélé puso el tercer gol para los franceses, con un remate cruzado, que se hizo inatajable para el golero de Irak.

El futbolista francés aprovechó una desatención defensiva de los asiáticos, para pedir, la pelota, perfilarse y, con toas las condiciones técnicas, sacar un remate potente que selló el 3-0 final.

Vea el gol de Dembélé, en Francia vs. Irak:

FRANCIA GANA, GUSTA Y GOLEA



Apareció Ousmane Dembélé para marcar el 3-0 ante Irak y afianzarse como uno de los candidatos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/YmtOxcnt45 — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026