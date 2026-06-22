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Gol Caracol  / Vea el gol de Osumane Dembélé, en Francia vs. Irak, por el Mundial 2026

Vea el gol de Osumane Dembélé, en Francia vs. Irak, por el Mundial 2026

El cuadro francés siguió de largo y ya golea a los iraquís, por la segunda jornada del grupo I, del certamen mundialista. Vea aquí la anotación.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de jun, 2026
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Dembélé con la Selección de Francia
Dembélé con la Selección de Francia
AFP

Dembélé puso el tercer gol para los franceses, con un remate cruzado, que se hizo inatajable para el golero de Irak.

El futbolista francés aprovechó una desatención defensiva de los asiáticos, para pedir, la pelota, perfilarse y, con toas las condiciones técnicas, sacar un remate potente que selló el 3-0 final.

Vea el gol de Dembélé, en Francia vs. Irak:

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