"Veo ese niño que disfruta cada partido": Jaminton Campaz y la historia de su gol en el Mundial 2026

A sus 26 años, Jaminton Campaz está viviendo un sueño. Una historia que empezó en Deportes Tolima, siendo figura y campeón de una Liga, continuó afuera de su país, exactamente en Gremio y Rosario Central. Con ambos clubes logró títulos, pero su mejor momento ha sido con la camiseta del conjunto argentino.

Con la camiseta del 'canalla', registra 133 encuentros disputados, marcando 21 goles y firmando 17 asistencias, siendo uno de los hombres inamovibles. Esos números le permitieron ganarse el respaldo de Néstor Lorenzo y hacerse con un lugar en la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial 2026.

Recordemos que la primera vez que Jaminton Campaz fue llamado a la Selección Colombia fue en junio de 2021 para el duelo que terminó 2-2 con Argentina, por las Eliminatorias Sudamericanas. En aquel entonces, permaneció en el banco de suplentes, pero su debut no se hizo esperar y sumó sus primeros minutos.

El 17 de junio de 2021, en el marco de la Copa América, disputó 28 minutos en la igualdad 0-0 frente a Venezuela. Desde entonces, acumula un total de 339' en cancha, defendiendo los colores de Colombia, en los cuales ha marcado dos goles, uno de ellos, casualmente, en el Mundial 2026, contra Uzbekistán.



Dicha anotación fue motivo de orgullo en su familia y así lo expresó su hermana Mileidy Campaz, en entrevista exclusiva con Gol Caracol. Allí, empezó su relato "dando gracias a Dios por esas bendiciones que ha recibido. Esto es claramente la respuesta a su esfuerzo, dedicación, jerarquía y responsabilidad".

Jaminton Campaz en duelo contra Uzbekistán, por el Mundial 2026. Foto: AFP.

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¿Qué siente al ver a Jaminton está jugando su primer Mundial?

"Me siento orgullosa de saber que hace parte de los 26 jugadores que nos representan en el Mundial. Es algo maravilloso y me llena de orgullo, ya que aporta con sus habilidades y nos va a dar muchas alegrías".

¿Qué se le vino a la cabeza, cuando la convocatoria de él se hizo oficial?

"Se me vino todo el esfuerzo que ha hecho a lo largo de su carrera, esa entrega y perseverancia de estar allí y nunca dejar de intentarlo. Es la respuesta a su trabajo y dedicación que ha tenido".

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Al ver hasta dónde ha llegado su hermano, ¿cuál es el recuerdo que más tiene presente?

"El recuerdo que me marcó en la niñez de él, fue saber que desde niño le ha gustado el fútbol. Siempre ha jugado con entusiasmo, alegría, dedicación y le mete mucho amor. Siento y veo en él ese niño que se disfruta cada partido, haciéndolo con amor, entrega, dedicación y responsabilidad. Estar en un Mundial no es para cualquiera, teniendo en cuenta que se debe estar calmado y él sabe controlar la mente; por eso, hace mejor las cosas. Eso es lo que se me viene de él por lo que ha construido, los esfuerzos que ha hecho. Ha habido altibajos, pero los supera. Feliz y contento".

Jaminton Campaz, extremo de la Selección Colombia, en su primer Mundial AFP

¿Cómo es Jaminton Campaz como persona, fuera de las canchas?

"Él es una extraordinaria persona. Siempre que pueda, te va a dar una mano, un abrazo, una ayuda. Es alguien muy feliz, nunca lo vas a ver bravo. Tiene su sonrisa, es recochero y alegre. A pesar de las dificultades, siempre está con esa sonrisa que contagia. Como hermano, primo, amigo, hijo, es maravilloso".

¿Qué le ha dicho Jaminton en medio de la concentración?

"Que está tranquilo, el grupo está unido, metiéndole positivismo a las cosas y compitiendo con jerarquía, responsabilidad y hacerlo con amor, pero sin dejar de lado la responsabilidad que tiene".

¿Cómo vivió ese gol contra Uzbekistán?

"Contento con ese gol que hizo. Ahora, como familia, esperaba que marcara porque lo ha luchado y buscado por años. Fue un debut soñado. Sabemos que hacer lo que hizo, debutando en un Mundial, no es fácil, pero lo pudo hacer. Él está feliz. Nos dijo que ese gol era para sus hijos, hermanos, familiares y el país, que lo disfrutáramos con amor y que sigamos apoyando a la Selección Colombia, que es lo que nos une. Contento y, nosotros como familia, mega felices".