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Gol Caracol  / Kylian Mbappé no se dejó 'echar tierra' de Lionel Messi; tabla de goleadores del Mundial 2026

Kylian Mbappé no se dejó 'echar tierra' de Lionel Messi; tabla de goleadores del Mundial 2026

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, anotó doblete contra Irak y sigue firme en la pelea por el botín de oro de la Copa del Mundo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de jun, 2026
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Kylian Mbappé, delantero de Francia.
Kylian Mbappé, delantero de Francia.
AFP.

El día en que Lionel Messi aportó un doblete para imponer con 18 una marca histórica como máximo goleador de todos los Mundiales, el francés Kylian Mbappé ha sumado dos a su registro y con 16 igualado el desempeño del alemán Miroslav Klose.

Mbappé, que tiene ya dos dobletes en igual número de partidos, hoy anotó a Irak en los minutos 14 y 54 del partido de la segunda jornada del Grupo I que juegan en Filadelfia.

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El argentino Messi, quien cumplirá 39 años este 24 de junio, dejó hoy atrás los 16 goles de Miroslav Klose, cuyo récord de 16 anotaciones fue establecido el 8 de julio de 2014, durante la goleada por 1-7 que Alemania infligió en Belo Horizonte a Brasil, anfitrión de ese Mundial.

Lionel Messi, delantero de la Selección Argentina, se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales
Lionel Messi, delantero de la Selección Argentina, se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales
AFP

Ahora Klose, ha sido igualado por Mbappé, de 27 años, quien hoy está jugando su centésimo partido con Les Bleus.

Antes del encuentro de hoy, el jugador del Real Madrid igualaba con 14 en la lista de máximos goleadores de todas las copas del mundo con el alemán Gerd Müller.

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Los dos goles que le anotó a Irak le permitió pasar en la lista histórica a Ronaldo Luiz Nazário de Lima (15) e igualar a Klose. Con esta cifra, 'Kiki' quedó a dos de Messi.

El próximo reto del combinado 'galo' será Noruega en lo que será el cierre y la última fecha del grupo I, de la Copa del Mundo. Se trata de uno de los duelos más esperados, puestos que se enfrentaron dos goleadores: Mbappé vs. Haaland.

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Tabla de goleadores del Mundial 2026

1. Lionel Messi (Argentina) - 5
2. Kylian Mbappé (Francia) - 4
3. Deniz Undav (Alemania) - 3
4. Jonathan David (Canadá) - 3
5. Cody Gakpo (Países Bajos) - 2
6. Crysencio Summerville (Países Bajos) - 2
7. Harry Kane (Inglaterra) - 2
8. Elijah Just (Australia) - 2
9. Ayase Ueda (Japón) - 2
10. Erling Haaland (Noruega) - 2

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