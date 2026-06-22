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Gol Caracol  / Así le ha ido a Colombia frente a selecciones africanas en los Mundiales; turno para RD Congo

Así le ha ido a Colombia frente a selecciones africanas en los Mundiales; turno para RD Congo

Previo al duelo contra RD Congo, repasamos el historial de la Selección Colombia frente a selecciones africanas en los Mundiales y el balance que han dejado estos enfrentamientos.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 22 de jun, 2026
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James Rodríguez
James Rodríguez; jugador de la Selección Colombia
AFP

Restan las horas para que la Selección Colombia haga su segunda salida en el Mundial 2026 enfrentando a la República Democrática del Congo y sellar así su pase a los 16vos de final de la máxima cita orbital.

En Gol Caracol repasamos los últimos enfrentamientos de la 'tricolor' ante equipos africanos en los Mundiales, y cómo ha sido su balance en estos cruces, para entender mejor qué ha pasado y qué podría venir ahora en el duelo frente a RD Congo.

Esta será la quinta ocasión en la que los cafeteros' se enfrentes en una Copa del Mundo a un equipo de ese continente, anteriormente el balance a sido muy positivo con tres victorias y una derrota en los cuatro partidos que se disputaron, además de tener cuatro goles a favor y tres en contra.

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Colombia vs Camerún, 1990

El primer partido frente a un seleccionado africano fue en el Mundial de Italia 1990 en octavos de final enfrentando a Camerún, un recuerdo de mal gusto para los aficionados 'cafeteros', que en aquella copa se hizo una buena presentación en fase de grupos, pero en aquella instancia terminó el sueño mundialista. En los 90 minutos se igualó a ceros, pero en el tiempo extra un doblete de Roger Milla nos eliminó pese al descuento de Bernardo Redín todo finalizó 2-1.

Colombia vs Túnez, 1998

El segundo encuentro se llevó a cabo en el Mundial de Francia en 1998, aquella vez chocamos ante Túnez en la fase de grupos, y se consiguió una contundente victoria 1-0 gracias al tanto agónico de Léider Preciado al minuto 82' del encuentro.

Selección Colombia
Formación Selección Colombia durante el partido contra Uzbekistán - Mundial 2026
FCF

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Colombia vs Costa de Marfil, 2014

El tercer encuentro para la Selección Colombia fue en el Mundial de Brasil 2014, aquella Copa en la que James Rodríguez brilló y que justamente lo hizo ante Costa de Marfil. El partido fue por la fase de grupos y se ganó 2-1 con otro gol más de 'Juanfer' Quintero. El descuento para los marfileños lo marcó Gervinho.

Colombia vs Senegal, 2018

El último acontecimiento ocurrió en el Mundial de Rusia 2018, nuevamente partido de fase de grupos donde ahora enfrentamos a Senegal que lideraba Sadio Mané. Fue el último juego de la fase de grupos y se salió victorioso por la mínima diferencia con un gol de cabeza de Yerry Mina, mismo defensor que tuvo gran protagonismo con la 'tricolor' en esa Copa del Mundo.

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