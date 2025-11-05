La impresionante imagen del tobillo de Hakimi, tras la dura entrada de Luis Díaz en PSG vs. Bayern

PSG y Bayern Múnich se enfrentaron el martes anterior en la cuarta jornada de la fase de liguilla de la Champions League, dejando como ganador al cuadro alemán por marcador de 1-2. Fue un duelo de alta intensidad en el Parque de los Príncipes, al punto de que Achraf Hakimi salió lesionado y entre lágrimas luego de una dura entrada de Luis Díaz, quien posteriormente vio la tarjeta roja directa.

Con el paso de las horas se han filtrado imágenes del defensor marroquí al servicio del conjunto parisino y de cómo le habría quedado el tobillo por la falta del extremo guajiro, esto antes de finalizar la primera parte. Pero una de ellas llamó bastante la atención.

En las fotografías que circulan en las redes sociales se observa el tobillo izquierdo de Achraf bastante hinchado por el golpe que le propinó Díaz Marulanda, quien intentaba recuperar el balón por la banda y evitar una 'contra' del rival.

Luis Díaz y Achraf Hakimi en PSG vs Bayern Múnich - Foto: AFP

Lo cierto es que el número '2' del PSG se tiró al césped de juego tras la infracción de 'Lucho', tocándose con mucho dolor la parte afectada, además de mostrarse visiblemente afligido, al punto de las lágrimas. Tras revisarle por unos minutos, finalmente Hakimi fue sustituido en medio de la incertidumbre de todos en su club y también en sus colegas del Bayern Múnich.

Publicidad

Se espera que en las próximas horas el París Saint-Germain emita un comunicado oficial sobre el estado de la lesión del deportista marroquí de 27 años, que de paso es una de las fichas claves del vigente campeón de la Champions League.

Pergelangan kaki bek PSG, Achraf Hakimi yang diterjah kasar pemain Bayern Munich, Luis Diaz dalam aksi UCL yang berlangung pada awal pagi Rabu.



Hakimi terpaksa dibawa keluar selepas menerima terjahan itu sementara Diaz dilayangkan kad merah. pic.twitter.com/noYhMrMTT4 — Majoriti (@majoritionline) November 5, 2025

No culparon a Luis Díaz

Luis Enrique, entrenador del PSG, se refirió en rueda de prensa a la lamentable lesión de su jugador y no culpó al colombiano.

Publicidad

"Lo de Achraf es el fútbol. Es un deporte de contacto. Es una lástima. Es complicado para los jugadores. Son acciones que son así. Me acuerdo de la lesión de Musiala. Es mala suerte. Mañana (miércoles) será el día con el doctor”, señaló el timonel español en su charla con los medios de comunicación.

Mientras que Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich, también fue por esa línea. "Él no lo hizo a propósito. Es la intensidad del partido. En ese momento, ni yo ni el árbitro vimos la acción a esa velocidad. Defiendo los intereses del equipo... Espero que no sea tan grave para Hakimi".