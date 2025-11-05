Síguenos en::
Gol Caracol  / La impresionante imagen del tobillo de Hakimi, tras la dura entrada de Luis Díaz en PSG vs. Bayern

La impresionante imagen del tobillo de Hakimi, tras la dura entrada de Luis Díaz en PSG vs. Bayern

Achraf Hakimi salió lesionado en PSG vs. Bayern Múnich y con el paso de las horas se conoció una imagen de cómo habría quedado su tobillo luego de la falta de Luis Díaz.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de nov, 2025
Achraf Hakimi salió lesionado en PSG vs. Bayern Múnich.
