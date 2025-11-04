Secretos revelados del camerino de Bayern Múnich ante la roja a Luis Díaz; "no se disculpó"

Bayern Múnich le ganó 1-2 al PSG este martes en el estadio Parque de Los Príncipes, en Francia, todo gracias a dos goles del colombiano Luis Díaz, quien a pesar de ser figura con sus anotaciones, el foco se ha ido por la expulsión que sufrió antes de terminar el primer tiempo, por una dura patada contra Achraf Hakimi, que lesionó al marroquí.

Por eso, esa discutida jugada en la que se vio envuelto el guajiro ha generado varias reacciones, pero desde el equipo alemán lo han apoyado, desde su técnico y hasta sus compañeros, quienes conocen que no es un jugador que lo haga a propósito.



¿Qué dijeron sobre Luis Díaz en Bayern Múnich por expulsión?

Una de las voces más autorizadas para hablar es Harry Kane, quien aseguró "yo sé que es duro, pienso que es una jugada desafortunada, 'Lucho' trata de conseguir la pelota y el rival se le cruza en el camino", analizó sobre la acción, mencionando también que en la cancha "al principio pareció que se trataba de un golpe en la pierna. Es parte del fútbol es una pena que un jugador se lesione de este modo".

Otro de los futbolistas del Bayern Múnich que se refirió a la tarjeta roja de Luis Díaz fue Josip Stanisic, a quien le preguntaron directamente si el colombiano había pedido perdón al equipo por dejarlos con uno menos durante todo el segundo tiempo, dejando una respuesta contundente: "No, no se disculpó". Sin embargo, explicó que no es nada malo, sino que el de Barrancas "estaba contento con la victoria. De hecho, le dimos las gracias a él", por los dos goles de la victoria 2-1 sobre el PSG.

Para terminar, Jonathan Tah contó un poco de cómo estaba 'Lucho' por la expulsión y poner en riesgo el duro encuentro de Champions League. "Luis estaba muy molesto, pienso que su primera parte fue impresionante, increíble, nos sentimos mal por él, por la roja", fue el respaldo del defensor central, quien además dijo que "yo no vi la imagen de la falta, no estoy seguro si es tarjeta roja, todos luchamos también por él, porque sabemos su sensaciones y sus ganas de seguir y al final estaba feliz por el resultado".

Lo cierto es que desde la interna del Bayern Múnich arroparon a Luis Díaz por lo sucedido con la tarjeta roja y la lesión que le causó a Achraf Hakimi, que no fue a propósito, algo que hasta mencionaron en el PSG, con su técnico Luis Enrique mencionando que "así es el fútbol" y se dan situaciones desafortunadas.