Colombianos en el exterior  / Secretos revelados del camerino de Bayern Múnich ante la roja a Luis Díaz; "no se disculpó"

Secretos revelados del camerino de Bayern Múnich ante la roja a Luis Díaz; "no se disculpó"

Varios de los jugadores del Bayern Múnich, entre esos Harry Kane, hablaron de lo sucedido con Luis Díaz, quien marcó dos goles, le dio el triunfo al equipo, pero se fue expulsado.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 4 de nov, 2025
Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz celebra gol con Aleksandar Pavlovic del Bayern Múnich
Bayern Múnich Oficial

