Entre elogios y reproches para Luis Díaz; así reaccionó la prensa alemana

Luis Díaz tuvo una actuación agridulce en el triunfo 2-1 del Bayern Múnich sobre el Paris Saint-Germain, por la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League, disputada en el Parque de los Príncipes.

El colombiano fue la gran figura del conjunto bávaro durante gran parte del compromiso, contribuyendo con dos goles que encaminaron la victoria de su equipo, que mantiene una campaña perfecta en el certamen europeo con cuatro triunfos consecutivos. Los dirigidos por Vincent Kompany se consolidan así como líderes y son firmes candidatos a avanzar a la siguiente ronda.

Díaz abrió el marcador apenas a los cuatro minutos con un potente remate de pierna derecha desde el centro del área. Más tarde, a los 32 minutos, volvió a aparecer para aprovechar un error en salida del PSG, definiendo con precisión ante la salida del portero rival y poniendo el 2-0 parcial.

Sin embargo, la noche del guajiro no terminó como esperaba. En el tiempo añadido del primer tiempo (45+7’), el extremom de 28 años, fue expulsado por una dura entrada sobre Achraf Hakimi, quien tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión. Esa acción cambió el desarrollo del partido, obligando al Bayern a resistir con diez hombres durante toda la segunda mitad.



¿Qué dijo la prensa alemana sobre la actuación de Luis Díaz?

El medio alemán 'Bild', uno de los más germanos más reconocidos, destacó la actuación del colombiano y al mismo tiempo señaló el contraste entre su brillante primer tiempo y la expulsión que marcó el cierre de su presentación.

“Díaz: primero un doblete, luego una tarjeta roja brutal”, tituló 'Bild'.

El diario añadió: “La estrella de la noche: ¡Luis Díaz! El colombiano anotó los dos goles del Bayern Múnich, pero poco antes del descanso cometió una brutal falta sobre el exjugador del Dortmund, Achraf Hakimi, lo que le valió la tarjeta roja. Jugando con diez hombres, el Bayern tuvo que luchar arduamente para conseguir su cuarta victoria en la Champions League y su decimosexta en dieciséis partidos oficiales”.



¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich?

Por la décima fecha de la Bundesliga, el Bayern Múnich volverá a tener acción el sábado 8 de noviembre, cuando se mida como visitante frente al Unión Berlín, a partir de las 9:30 a. m. (hora colombiana).