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Gol Caracol  / La jugada de Jhomier Guerrero que es motivo de burlas; pasó en Sporting Cristal vs Junior

La jugada de Jhomier Guerrero que es motivo de burlas; pasó en Sporting Cristal vs Junior

El lateral del Junior de Barranquilla, Jhomier Guerrero, fue protagonista del blooper de la jornada en la Copa Libertadores al intentar rematar al arco y terminar cayéndose solo dentro del área.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Jhomier Guerrero Junior
Jhomier Guerrero y un blooper en Sporting Cristal vs Junior - Foto:
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