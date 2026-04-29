La jugada de Jhomier Guerrero que es motivo de burlas; pasó en Sporting Cristal vs Junior

Junior tuvo una noche para el olvido en Perú, en la noche de martes, perdiendo 2-0 con Sporting Cristal en la fecha 3 de la Copa Libertadores, no solo por el resultado sino también por la expulsión de Jermein Peña y el blooper de Jhomier Guerrero, quien es viral en redes sociales.

El lateral del equipo barranquillero tuvo una desafortunada jugada dentro del área en un ataque de los 'tiburones', y cuando intentó rematar dentro del área, golpeó la pelota pero también el piso y terminó cayendo solo.

Luis Fernando Muriel le hizo el reclamo porque pudo darle el pase, pero lo que se viralizó fue el error de Jhomier Guerrero, que por supuesto ha generado burlas en redes sociales, especialmente de los propios hinchas del Junior, quienes no podían creer lo que hizo en una acción clara de anotar.



Así fue el blooper de Jhomier Guerrero en Sporting Cristal vs Junior, en Copa Libertadores: