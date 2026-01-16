Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / La Premier League anunció cambio en la regla del fuera de juego; ¿se aplicará en otros torneos?

La Premier League anunció cambio en la regla del fuera de juego; ¿se aplicará en otros torneos?

La federación inglesa informó la razón por la que se validó un gol en un partido en la jornada pasada de la Premier League, que había generado polémica y reclamos.

Por: EFE
Actualizado: 16 de ene, 2026
Comparta en:
La acción polémica se presentó en el partido entre el Fulham y el Liverpool
La acción polémica se presentó en el partido entre el Fulham y el Liverpool
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad