La Premier League anunció cambio en la regla del fuera de juego; ¿se aplicará en otros torneos?

La Premier League da un margen de cinco centímetros para la marca del fuera de juego, después de confirmar que el gol legal de Florian Wirtz, del Liverpool, contra el Fulham el pasado 4 de enero estuvo bien validado.

El futbolista alemán empató el partido contra el Fulham en el minuto 57 en posición dudosa. Tanto fue así que el linier lo anuló en primera instancia, pero la revisión del VAR confirmó que el tanto era legal y subió al marcador.

El sistema de fuera de juego semiautomático determinó que no había fuera de juego porque en la Premier League se concede un margen de cinco centímetros, al utilizar líneas más grandes.

Si este tanto se hubiera marcado en España, Alemania o Italia, hubiera sido anulado, pero al usar estas líneas más anchas el sistema semiautomático de la Premier, el gol de Wirtz subió al marcador.



Técnico del Fulham, enojado por la validación del gol en Premier League Foto: AFP

En la imagen que pudo verse por televisión, parecía fuera de juego, lo que propició las quejas del Fulham, cuyo entrenador, Marco Silva, anunció que contactarían al colegio de árbitros de la Premier para pedir explicaciones por esta jugada. El partido acabó con empate a dos entre Fulham y Liverpool, con goles de Harry Wilson y Harrison Reed para los 'cottagers', y de Florian Wirtz y Cody Gakpo para los 'reds'.