Luis Díaz y Bayern Múnich, felices por anuncio de Vincent Kompany; "tenía plena confianza"

Con 11 puntos de ventaja sobre el segundo, en el ecuador de la Bundesliga, Bayern Múnich, con Luis Díaz como figura con sus goles y asistencias, parece cerca de conquistar un nuevo título del campeonato germano, aunque RB Leipzig tendrá la oportunidad de ponerle algo de suspenso a la competición.

RB Leipzig (3º a 15 puntos del Bayern) se despidió prácticamente de sus opciones de título justo antes de Navidad, con dos derrotas consecutivas en las dos últimas jornadas de 2025.

Comenzó el año con una victoria por 2-0 frente al Friburgo, que le permitió conservar puesto en el podio, aunque está empatado con Stuttgart, que el domingo recibirá al Unión Berlín.

Ahora recae sobre el RB Leipzig, en esta decimoctava jornada, la responsabilidad de lograr lo que nadie hizo en la primera vuelta del campeonato germano: derrotar al gigante bávaro.



Bayern Múnich cerró el miércoles con una victoria en Colonia (3-1) una primera vuelta impecable, con 15 victorias y dos empates. Además, contará, para esta sábado 17 de enero, con el regreso, prácticamente seguro, de Joshua Kimmich, y probable de Jamal Musiala a la convocatoria, dijo el entrenador Vincent Kompany, en conferencia de prensa.

Kompany on Musiala's mental recovery: "I had complete confidence that he would recover. You always have to trust the lads, that it's not a step backwards, but sometimes a step forwards. I'm always there for the players, as are all of us – whether it's Christoph Freund, Max Eberl… pic.twitter.com/yAi5cZqnm1 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 16, 2026

Kompany afirmó que incluso está dentro de lo posible de Kimmich forme parte de la alineación titular, en la que ocuparía probablemente la posición de lateral derecho en vista de las bajas de Konrad Laimer y Josip Stasinic. Recordemos que Kimmich se había perdido los últimos cuatro partidos del Bayern por una lesión de tobillo.

Luis Díaz, delantero colombiano, es figura del Bayern Múnich con goles, asistencias y siendo titular Getty Images

Con respecto a Musiala, Kompany expresó que "si todo sale como está planeado" estará en la convocatoria, pero advirtió que el plan no es de momento que ni él ni Alphonso Davies -ambos vienen de largas lesiones- tengan un papel decisivo.