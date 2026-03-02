La Premier League se define entre Arsenal y Manchester City; solo quedan diez fechas

Arsenal y Manchester City se juegan la Premier League a falta de diez jornadas para el final -nueve en el caso de los 'Gunners'– en un pulso apasionante que mantiene en vilo al fútbol inglés para ver quién consigue destronar al Liverpool, vigente campeón.

El conjunto londinense lidera la clasificación con cinco puntos de ventaja, aunque con un partido más disputado, lo que deja el desenlace completamente abierto ya que ambos equipos dependen de sí mismos para alzarse con el título de un torneo que entra en fase decisiva, con 30 puntos aún en juego, y con el añadido de que los dos aspirantes siguen vivos en competiciones como la Liga de Campeones, la FA Cup y tienen que jugar entre ellos la Carabao Cup.

Si los de Pep Guardiola ganan todos sus encuentros restantes, incluido el duelo directo ante el Arsenal, levantarán su séptimo título en nueve años y reafirmarán su dominio reciente en Inglaterra.

La lucha por el campeonato es cosa de dos, ya que el Manchester United, tercer clasificado, se encuentra a ocho y trece puntos, respectivamente, distancia que parece inalcanzable.



El Arsenal resiste y el Manchester City acecha

El equipo de Mikel Arteta, que lleva veintidos años sin conquistar la competición, reforzó su posición este domingo al imponerse por 2-1 al Chelsea en el derbi londinense gracias a su letal efectividad en la estrategia, una de las grandes virtudes del conjunto de Londres.

Publicidad

Las intervenciones de David Raya y la tensión final, con un 2-2 anulado al rival en el minuto 95, permitieron al Arsenal mantener el liderato y devolver la confianza gracias a las victorias en los derbis ante el Tottenham Hotspur y los 'Blues' que olvidan los dos tropiezos ante el Brentford y el Wolverhampton Wanderers, que habían reducido su margen tras dejarse igualar en los minutos finales.

Erling Haaland, autor de uno de los goles del Manchester City contra Arsenal, en la Premier League AFP

Publicidad

El Manchester City, por su parte, suma cuatro victorias consecutivas en el torneo doméstico. La última llegó a domicilio ante el Leeds United, gracias a un tanto decisivo del fichaje invernal Antonio Semenyo, en un estadio donde otros grandes habían tropezado como el Manchester United o el propio Chelsea.

Los 'Citizens' afrontaron ese compromiso sin Erling Haaland, máximo goleador de la Premier League, por molestias físicas y está pendiente de su evolución de cara a la próxima jornada y al compromiso europeo frente al Real Madrid.



Jornada intersemanal y calendario con similitudes

La Premier no da tregua y continúa este sábado con la jornada 29 en la que el Arsenal visitará al Brighton & Hove Albion, undécimo clasificado, pero en tierra de nadie al tener los puestos europeos a nueve puntos y aventajar en doce al descenso.

En el caso de los de Pep Guardiola, que también jugarán el miércoles a la misma hora, recibirán al Nottingham Forest, en la lucha por no descender e inmerso en una crisis tras no conseguir al victoria en los últimos seis partidos ligueros.

El calendario hasta el final de temporada de ambos equipos presenta similitudes y un alto grado de exigencia, en el que también deberán tener en cuenta el factor suerte y la situación de sus rivales, ya que muchos podrían no jugarse nada en las últimas jornadas, mientras que otros estarán metidos de lleno en la lucha por sus propios objetivos.

Publicidad

Tras medirse al Brighton, el Arsenal, que también disputa Liga de Campeones, donde fue primero en la primera fase y FA Cup, recibirá al Everton el fin de semana previo a la final de la Copa de la Liga precisamente ante el Manchester City.

Tras ese duelo y dos semanas de parón, jugará en casa ante el Bournmeouth antes de la cita ante los del Pep Guardiola en el Etihad, en un choque que puede marcar un antes y un después en la carrera por el título.

Publicidad

En las dos últimas temporadas, el Arsenal ha logrado empatar en el estadio del City, aunque anteriormente los 'Sky Blues' encadenaron siete victorias consecutivas en casa ante los londinenses en Premier.

Tras ese duelo, afrontará compromisos en casa ante Newcastle United, Fulham FC y Burnley, además de visitas al West Ham y al Crystal Palace en la última jornada.

En el caso del Manchester City, que todavía no tiene fecha para el compromiso ante el Crystal Palace por la saturación del calendario, tras medirse al Nottingham visitará al West Ham United, que también pelea por no descender.

Tras el enfrentamiento ante el Arsenal, al City le restarán siete jornadas, con visitas a Burnley, Everton FC y Bournemouth, y partidos como local ante el Crystal Palace, Brentford y Aston Villa, donde podría proclamarse campeón.

Publicidad

Europa y FA Cup, el factor desgaste

Más allá del calendario liguero, la trayectoria en la Liga de Campeones, donde incluso podrían cruzarse en una hipotética fina, y en la FA Cup puede resultar determinante.

Publicidad

La gestión de minutos, las rotaciones y las lesiones serán factores clave en un tramo final vibrante en el que el Arsenal sueña con recuperar la corona más de dos décadas después y el Manchester City aspirar a prolongar su hegemonía tras un año en blanco.