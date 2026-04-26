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Gol Caracol  / Esteban Andrada 'puso la cara', tras puñetazo a capitán de Huesca; "Me salí de contexto"

Esteban Andrada 'puso la cara', tras puñetazo a capitán de Huesca; "Me salí de contexto"

Escándalo en el fútbol español, luego de la manera de actuar del guardameta argentino, Esteban Andrada, en el partido entre Huesca y Real Zaragoza.

Por: EFE
Actualizado: 26 de abr, 2026
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Esteban Andrada, arquero argentino del Real Zaragoza, golpeó al capitán de Huesca, en el fútbol español
Esteban Andrada, arquero argentino del Real Zaragoza, golpeó al capitán de Huesca, en el fútbol español
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