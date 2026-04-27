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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos se puso serio con Benfica y es noticia en Europa; vea acá lo que pasó

Richard Ríos se puso serio con Benfica y es noticia en Europa; vea acá lo que pasó

De Richard Ríos no solamente se habla en Portugal, ya que también generó resonancia internacional por su última actuación.

Por: AFP
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Richard Ríos, mediocampista colombiano, en un partido del Benfica
Richard Ríos, mediocampista colombiano, en un partido del Benfica
Getty Images

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