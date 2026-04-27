Richard Ríos se puso serio con Benfica y es noticia en Europa; vea acá lo que pasó

El centrocampista argentino Enzo Fernández facturó para que el Chelsea se impusiera por la mínima al Leeds (1-0) en la semifinal de la Copa de Inglaterra.

En Francia, Lucas Beraldo anotó y asistió en el triunfo ante el Angers (3-0) con el que el PSG dio un importante paso hacia el título

Tras la disputa de los partidos del fin de semana en las grandes ligas europeas y las semifinales de la FA Cup, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Kaique Pereira – Lucas Beraldo, Kaiky Naves, Nahuel Molina – Alisson Santos, Richard Ríos, Lucas Torreira, Enzo Fernández – Giovanni Simeone, Emersonn, Igor Jesus.

Arquero



Kaique Pereira (Nacional de Madeira/BRA): El brasileño hiló su segundo partido imbatido en la victoria fuera de casa ante el Tondela (2-0). El arquero suma seis puertas a cero en 25 partidos de la Liga de Portugal.

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Defensores

Lucas Beraldo (PSG/BRA): El central fue la gran figura en el triunfo ante el Angers (3-0) al contribuir con un tanto y una asistencia. Beraldo, que repitió como titular y disputó el partido completo, suma dos tantos y una asistencia en 19 partidos disputados hasta el momento

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Kaiky Naves (Alverca/BRA): El central firmó su segunda diana de la temporada en la victoria ante el Arouca (2-1).

Nahuel Molina (Atlético de Madrid/ARG): El lateral albiceleste fue clave en el triunfo ante el Athletic de Bilbao (3-2) al poner el pase para que Alexander Sorloth sentenciara en el último segundo (90+3'). Molina, que ingresó de cambio (63'), suma dos dianas y una asistencia en los últimos cuatro partidos de Liga que ha disputado.

Volantes y centrocampistas

Alisson Santos (Nápoles/BRA): El extremo brasileño facturó en la goleada ante la Cremonese (4-0). El brasileño de 23 años puso el 4-0 definitivo en el marcador (52') de un soberbio disparo desde el borde del área a una esquina de la portería, luego de dejar sembrada a la marca. Santos sumó su tercer tanto en los diez partidos que ha disputado en la Serie A desde su llegada al club procedente del Sporting de Lisboa en el mercado de enero.

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Richard Ríos (Benfica/COL): El centrocampista facturó y dio una asistencia en el triunfo ante el Moreirense (4-1) con el que el conjunto lisboeta logró mantenerse vivo en la lucha por el título. Ríos suma tres dianas y tres asistencias en los últimos seis partidos disputados en el campeonato portugués. En total, suma seis tantos y seis asistencias en 43 partidos disputados en lo que va de la temporada.

Richard Ríos en acción de juego con Benfica. X de @SLBenfica

Lucas Torreira (Galatasaray/URG): El centrocampista fue clave en la victoria ante el Fenerbahçe (3-0) en el derbi de la Superliga turca al marcar un tanto y dar una asistencia. Con el triunfo, el Galatasaray dio un paso importante hacia el título al ampliar su ventaja en la cima de la tabla a siete unidades con tres jornadas por disputarse.

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Enzo Fernández (Chelsea/ARG): El centrocampista facturó para que el conjunto londinense asegurara su boleto a la final de la Copa de Inglaterra al imponerse por la mínima al Leeds (1-0). Enzo Fernández convirtió el único tanto del encuentro (23') de un potente cabezazo a un centro al área de Pedro Neto. El argentino llegó a 13 dianas y seis asistencias en lo que va de la temporada.

Atacantes

Giovanni Simeone (Torino/ARG): El atacante argentino facturó en la igualada ante el Inter de Milán (2-2) con la que el Toro hiló cuatro partidos en la Serie A sin conocer la derrota. "Gio", que repitió como titular y disputó el partido completo, llegó a diez tantos en 31 partidos disputados hasta el momento.

Emersonn (Toulouse/BRA): El ariete brasileño facturó para asegurar un punto del empate ante el Mónaco (2-2). Emerson, que ingresó de cambio en la segunda parte (74'), puso el 2-2 definitivo en el último suspiro (90') de un cabezazo a bocajarro, luego de pescar un rechace. El delantero de 21 años suma tres dianas en 24 partidos del campeonato francés, dos en los últimos cuatro partidos.

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Igor Jesus (Nottingham Forest/BRA): El brasileño contribuyó con un tanto y una asistencia a la goleada ante el Sunderland (5-0) en la Premier League.