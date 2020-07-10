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Gol Caracol  / Real Zaragoza

Real Zaragoza

  • Esteban Andrada, arquero de Real Zaragoza.
    Esteban Andrada, arquero de Real Zaragoza.
    Real Zaragoza.
    Gol Caracol

    La sanción que tendría Esteban Andrada por brutal golpe a jugador de Huesca, en la B de España

    Todo un escándalo se armó por la agresión de Esteban Andrada, arquero del Real Zaragoza, en contra de Jorge Pulido y se viene hablando de una suspensión de un buen número de partidos.

  • Esteban Andrada, arquero argentino del Real Zaragoza, golpeó al capitán de Huesca, en el fútbol español
    Esteban Andrada, arquero argentino del Real Zaragoza, golpeó al capitán de Huesca, en el fútbol español
    Captura de pantalla de video
    Gol Caracol

    Esteban Andrada 'puso la cara', tras puñetazo a capitán de Huesca; "Me salí de contexto"

    Escándalo en el fútbol español, luego de la manera de actuar del guardameta argentino, Esteban Andrada, en el partido entre Huesca y Real Zaragoza.

  • Así fue la agresión de Esteban Andrada sobre Jorge Pulido, en Huesca 1-0 Real Zaragoza
    Así fue la agresión de Esteban Andrada sobre Jorge Pulido, en Huesca 1-0 Real Zaragoza
    Captura de pantalla de video
    Gol Caracol

    Escándalo en el fútbol español; arquero de Zaragoza le pegó un puñetazo a jugador de Huesca

    En los últimos minutos de partido, donde Zaragoza fue superado por 1-0, Esteban Andrada arremetió contra Jorge Pulido, a quien empujó y después agredió.

  • Raphael Dwamena
    Raphael Dwamena en su paso por el Zaragoza, de España - Foto:
    AFP
    Gol Caracol

    El ghanés Raphael Dwamena falleció en un partido de la Liga de Albania, tras desvanecerse

    El exjugador de equipos como Real Zaragoza o Levante, en España, el ghanés Raphael Dwamena falleció cuando jugaba con su equipo el Egnatia, en Albania.

  • Alberto-Gamero
    Alberto Gamero, entrenador de Millonarios.
    @MillosFCoficial
    Fútbol Colombiano

    ¿Alberto Gamero renovará con Millonarios?: el samario se refirió a la oferta del fútbol español

    "Ningún técnico puede decir que no está interesado en ir al fútbol español o europeo, todos tenemos esa gran ilusión", fueron las palabras de Alberto Gamero, al ser cuestionado sobre el Real Zaragoza.

  • Hinchas de Millonarios despiden a sus jugadores, previo al partido de ida de contra Atlético Nacional
    Hinchas de Millonarios despiden a sus jugadores, previo al partido de ida de contra Atlético Nacional
    Colprensa
    Gol Caracol

    Hinchas de Millonarios protagonizaron enfrentamientos entre sí, previo al duelo del 'embajador'

    Entre empujones, golpes e insultos, la policía de Zaragoza tuvo que intervenir para separar y controlar la riña entre mismos hinchas de Millonarios, que acompañaron al 'embajador', en España.

  • Millonarios
    Foto: Twitter de @MillosFCoficial
    Gol Caracol

    Millonarios venció 1-2 a Real Zaragoza, en territorio español, por juego de fogueo internacional

    ¡Lo volvieron a hacer! Nuevamente, en un encuentro frente a un rival europeo, como Real Zaragoza, los dirigidos por Alberto Gamero se llevaron el juego por 1-2, en juego preparatorio.

  • Real Zaragoza vs Millonarios, por partido el Trofeo Ciudad de Zaragoza
    Real Zaragoza vs Millonarios, por partido el Trofeo Ciudad de Zaragoza
    Fotos: Twitter @RealZaragoza / AFP
    Gol Caracol

    Real Zaragoza vs. Millonarios, hora y dónde ver EN VIVO el partido del Trofeo Ciudad de Zaragoza

    Este 3 de agosto, Real Zaragoza de España, se enfrentará con el equipo colombiano, Millonarios, en un partido por el Trofeo Ciudad de Zaragoza. Hora y dónde ver Real Zaragoza vs. Millonarios, en VIVO.

  • Millonarios busca quedarse con el título de la Liga I-2023 frente a Atlético Nacional.
    Millonarios busca quedarse con el título de la Liga I-2023 frente a Atlético Nacional.
    Colprensa
    Gol Caracol

    Millonarios y los hinchas colombianos, animarán el duelo contra Real Zaragoza, en España

    Para este jueves, hay expectativa en España por el partido entre Millonarios y Real Zaragoza, en la disputa de un trofeo internacional amistoso.

  • Millonarios es el actual campeón del fútbol colombiano.
    Millonarios es el actual campeón del fútbol colombiano.
    RAUL ARBOLEDA/AFP
    Fútbol Colombiano

    Millonarios se enfrentará al Real Zaragoza en un partido de fogueo, en España

    Millonarios tendrá reto europeo; se enfrentará al Real Zaragoza en un partido preparatorio por el Trofeo Ciudad de Zaragoza 'Memorial Carlos Lapetra'. El partido se jugará en La Romareda.

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David González, DT del América de Cali.
David González, DT del América de Cali.
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A David González, DT del América, lo hicieron salir de casillas unos hinchas del Cali; acá el video

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Jhon Córdoba está 'finito' con Krasnodar; vea acá su nueva anotación en el fútbol de Rusia

El delantero colombiano marcó en el triunfo 2-1 sobre Krasnodar este domingo sobre. FC Dynamo Majachkalá. ¡Vea acá el video del gol de Jhon Córdoba!