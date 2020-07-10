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La sanción que tendría Esteban Andrada por brutal golpe a jugador de Huesca, en la B de España
Todo un escándalo se armó por la agresión de Esteban Andrada, arquero del Real Zaragoza, en contra de Jorge Pulido y se viene hablando de una suspensión de un buen número de partidos.
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Esteban Andrada 'puso la cara', tras puñetazo a capitán de Huesca; "Me salí de contexto"
Escándalo en el fútbol español, luego de la manera de actuar del guardameta argentino, Esteban Andrada, en el partido entre Huesca y Real Zaragoza.
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Escándalo en el fútbol español; arquero de Zaragoza le pegó un puñetazo a jugador de Huesca
En los últimos minutos de partido, donde Zaragoza fue superado por 1-0, Esteban Andrada arremetió contra Jorge Pulido, a quien empujó y después agredió.
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El ghanés Raphael Dwamena falleció en un partido de la Liga de Albania, tras desvanecerse
El exjugador de equipos como Real Zaragoza o Levante, en España, el ghanés Raphael Dwamena falleció cuando jugaba con su equipo el Egnatia, en Albania.
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¿Alberto Gamero renovará con Millonarios?: el samario se refirió a la oferta del fútbol español
"Ningún técnico puede decir que no está interesado en ir al fútbol español o europeo, todos tenemos esa gran ilusión", fueron las palabras de Alberto Gamero, al ser cuestionado sobre el Real Zaragoza.
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Hinchas de Millonarios protagonizaron enfrentamientos entre sí, previo al duelo del 'embajador'
Entre empujones, golpes e insultos, la policía de Zaragoza tuvo que intervenir para separar y controlar la riña entre mismos hinchas de Millonarios, que acompañaron al 'embajador', en España.
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Millonarios venció 1-2 a Real Zaragoza, en territorio español, por juego de fogueo internacional
¡Lo volvieron a hacer! Nuevamente, en un encuentro frente a un rival europeo, como Real Zaragoza, los dirigidos por Alberto Gamero se llevaron el juego por 1-2, en juego preparatorio.
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Real Zaragoza vs. Millonarios, hora y dónde ver EN VIVO el partido del Trofeo Ciudad de Zaragoza
Este 3 de agosto, Real Zaragoza de España, se enfrentará con el equipo colombiano, Millonarios, en un partido por el Trofeo Ciudad de Zaragoza. Hora y dónde ver Real Zaragoza vs. Millonarios, en VIVO.
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Millonarios y los hinchas colombianos, animarán el duelo contra Real Zaragoza, en España
Para este jueves, hay expectativa en España por el partido entre Millonarios y Real Zaragoza, en la disputa de un trofeo internacional amistoso.
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Millonarios se enfrentará al Real Zaragoza en un partido de fogueo, en España
Millonarios tendrá reto europeo; se enfrentará al Real Zaragoza en un partido preparatorio por el Trofeo Ciudad de Zaragoza 'Memorial Carlos Lapetra'. El partido se jugará en La Romareda.