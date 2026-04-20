"La Selección Brasil es favorita al título del Mundial 2026; tienen grandes estrellas en su nómina"

Marcos Evangelista de Moraes, 'Cafú', exjugador internacional brasileño del Sao Paulo, Milán y Roma, declaró este lunes que la Canarinha es "favorita" para ganar el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México porque tiene "grandes estrellas" aunque admitió que "falta de tiempo para preparar la competición será un reto".

Cafú, el jugador que en más ocasiones (142) ha sido internacional con Brasil, disputó como jugador cuatro Mundiales, en dos de los cuales levantó la copa de campeón en 1994 y 2002. Ahora, desde fuera, ve al conjunto que dirigie Carlo Ancelotti favorito para lograr el 'hexacampeonato'.

"Brasil, como pentacampeona, es favorita al Mundial. Tiene grandes estrellas, un gran entrenador y lo veo con grandes posibilidades de ganar el Mundial. El principal problema es la falta de tiempo para preparar la competición, eso será un reto, pero hay esperanzas de que haga un buen papel", dijo Cafú, embajador de los premios Laureus, en conferencia de prensa.

El exjugador brasileño también analizó este final de temporada europea en el que se deciden los títulos. Uno de ellos es la Liga de Campeones, para la que ve al París Saint Germain como "uno de los mejores equipos" para volver a ganar aunque su "favorito" sea el Bayern de Múnich.



Otro de los semifinalistas, el Arsenal, cuenta en sus filas con su compatriota Gabriel Jesús, "un jugador creativo, que busca su espacio en el equipo, destaca mucho y que siempre que llega este tramo final de las temporadas crece bastante".

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"Es un jugador que hace grandes partidos en Europa y que siempre va a dar un gran espectáculo", apuntó.

Sobre el Real Madrid, que esta temporada terminará sin títulos, no cree que haya fallado algo. "Cuando pierdes contra grandes equipos no considero que falle algo, sino que puede que el rival haya estado mejor".

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"Cuando se habla de vestuario, no creo que sea un vestuario incapaz. Tiene grandes jugadores y eso se ve por la cantidad de internacionales que hay. No siempre se puede ganar", finalizó.