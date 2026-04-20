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Gol Caracol  / "La Selección Brasil es favorita al título del Mundial 2026; tienen grandes estrellas en su nómina"

"La Selección Brasil es favorita al título del Mundial 2026; tienen grandes estrellas en su nómina"

A meses del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, una figura del fútbol internacional lanzó una sentencia que de seguro levantará controversia en las próximas horas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Selección Brasil
Selección Brasil celebra - Foto:
AFP

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