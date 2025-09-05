La Selección Perú no pierde tiempo: primeras decisiones, tras no clasificar al Mundial 2026

La Selección Perú ha quedado muy golpeada tras haber perdido todas sus posibilidades de alcanzar una plaza para el Mundial de 2026, pero iniciará un nuevo ciclo para corregir errores en el futuro próximo, afirmó este viernes el director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari.

"Hoy el resultado es un resultado que golpea, que fastidia. Pero, también hay que ver el otro lado", sostuvo Ferrari, quien asumió el cargo en agosto pasado, antes de anunciar que se "está dando pie para comenzar un nuevo proceso".

"Es una buena oportunidad para poner las barbas en remojo, para ver qué cosa se ha hecho evidentemente mal y a partir de ahí hacer las correcciones correspondientes, porque hay mucho que corregir", remarcó.

El dirigente agregó que aún no puede "adelantar una opinión" sobre la eventual continuidad como seleccionador del entrenador Óscar Ibáñez, quien cuenta con el respaldo de los jugadores, o la elección de un sustituto.

"Debemos esperar a que culmine el proceso el día martes", acotó antes de considerar que Perú jugó "un mal partido" en la derrota por 3-0 que sufrió contra Uruguay, "pero los detalles se evaluarán internamente".

Ferrari remarcó que tanto la secretaría técnica como el nuevo equipo de trabajo que se ha incorporado a la FPF tendrán "un rol clave en la reestructuración" de la selección nacional.

El dirigente consideró que "hay que empezar a darle un poco de descanso a los jugadores y tomar este cambio, o inicio del proceso, con cierta anticipación, prudencia también, porque va a ser un proceso largo" y tendrán "que tomar todas las precauciones para no cometer más errores".

Ferrari también informó que Perú tiene prácticamente acordado jugar en octubre próximo un partido amistoso ante Chile, en la ciudad chilena de Concepción, y que en noviembre disputará otros dos encuentros, uno de ellos contra Rusia.

Selección Perú, comandada por Paolo Guerrero. Foto: FPF.

"Estamos en conversaciones y atentos a novedades día a día", concluyó.

Tras el duro revés sufrido ante Uruguay en Montevideo, Perú retornó a Lima y los jugadores de la Blanquirroja se entrenaron este viernes en privado en la Villa Deportiva Nacional (Videna).

Medios locales señalaron que la práctica comprendió trabajos de regeneración en el gimnasio para los jugadores que comenzaron el partido frente a Uruguay, y que los futbolistas que disputaron pocos minutos o no ingresaron hicieron trabajos ligeros con balón en campo reducido.

Tras la confirmación de la eliminación peruana, que fue tomada con críticas, pero también con resignación por la prensa y los aficionados nacionales, la Bicolor se prepara para recibir el próximo martes a Paraguay, con el objetivo de cerrar las eliminatorias sudamericanas con un resultado que le permita evitar el último lugar de la clasificación, que actualmente ocupa Chile.