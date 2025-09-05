Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia está en el Mundial 2026: vea acá los GOLES de la eliminatoria en Barranquilla

La Selección Colombia está en el Mundial 2026: vea acá los GOLES de la eliminatoria en Barranquilla

Reviva acá todas las anotaciones de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026 en el estadio Metropolitano. James Rodríguez y Luis Díaz uno de los anotadores; para verlos una y otra vez.

La Selección Colombia se clasificó al Mundial 2026.
La Selección Colombia se clasificó al Mundial 2026.
X de @FCFSeleccionCol
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 12:38 p. m.