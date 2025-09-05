Bolivia le mandó mensaje a Colombia, de cara a la fecha 18 de Eliminatorias; "que hagan lo suyo"

El seleccionador de Bolivia, Óscar Villegas, afirmó este jueves que su equipo tiene el ánimo arriba, pese a perder por 3-0 con Colombia en Barranquilla, y manifestó que buscarán clasificarse a la repesca de la Copa del Mundo de 2026 en la última jornada cuando reciban en El Alto a Brasil.

"El ánimo del equipo está muy alto y vamos a buscar la clasificación ganando ante Brasil", expresó Villegas tras el partido en Barranquilla.

El estratega señaló que "aunque va a ser incómodo jugar ante Brasil y estar pendiente de la radio por el otro resultado que necesitamos, lo más importante es que estamos con el ánimo alto por el desarrollo que hemos tenido en las Eliminatorias".

Bolivia ocupa el octavo lugar con 17 puntos, uno menos que Venezuela que recibirá el próximo martes, en la última jornada, a Colombia, que con su victoria de hoy consiguió su clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Villegas resaltó que hace un año tomó a un equipo en el fondo de la tabla con apenas tres puntos y hoy está peleando por la clasificación a la Copa del Mundo: "estamos trabajando para llegar a este Mundial y también preparándonos para el futuro".

Sobre el partido de este jueves, el entrenador boliviano afirmó que tuvieron "30 minutos buenos" en los que controlaron a su rival.

"Luego vino el primer gol y aunque tuvimos transiciones rápidas y tuvimos para empatarlo, Colombia marca el segundo gol y se rompe el partido", sostuvo el estratega

Para Villegas después de la segunda anotación de Colombia trataron de manejar el juego para preservar a los jugadores de cara al partido ante Brasil, donde tendrán que hacer su mayor esfuerzo para tener posibilidades de clasificar al mundial

Sostuvo además que "cuando te encuentras con jugadores como Luis Díaz, Richard Ríos y James Rodríguez te das cuenta de las diferencias", al reiterar que Bolivia está en un proceso de trabajo con jugadores jóvenes.

"Hicimos varios cambios pensando en el próximo partido ante Brasil, al que debemos enfrentar en El Alto, y nos toca esperar que Venezuela empate o pierda con Colombia", reiteró.

Acción de juego en el duelo entre la Selección Colombia vs. Bolivia, por Eliminatorias. Foto: AFP.

Bolivia se aferra a Colombia

Otra de las voces de la 'verde' fue el defensor central Luis Haquín. “Si nos basamos en el resultado obviamente no es favorable, pero ahora nos toca analizar lo negativo y lo positivo que hicimos durante el partido. Debemos seguir afinando detalles”, dijo de entrada sobre la visita al Metro.

El jugador de Al Tai FC no pierde la fe y pone la mira en la última chance que tienen. “Teníamos la ilusión de un país, queríamos sacar un resultado beneficioso, pero no se pudo. Lastimosamente el fútbol es así, pero a la vuelta de la esquina tenemos un partido que es una final para nosotros y esperamos, Dios mediante, sacarlo adelante”, reflexionó.

Haquín se mostró tranquilo porque 'La Vinotinto' no sumó ante la 'Albiceleste'. “Obviamente nos favorece que Argentina haya hecho su parte, pero nosotros pensábamos en nosotros, queríamos sacar puntos en Barranquilla”, agregó.

Por último, el zaguero con pasado en el Deportivo Cali le envió un mensaje a la 'tricolor'. “Ahora nos toca prepararnos para el martes y hacer nuestro trabajo, y a la misma vez esperar que Colombia haga el suyo”, sentenció.