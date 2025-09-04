Cómo quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias tras la clasificación de Colombia

Publicidad
La Selección Colombia se impuso 3-0 sobre Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla y consiguió su tiquete a la Copa del Mundo, certamen al que irá junto a Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador y Paraguay.
Entre tanto, la casilla de la repesca quedó en manos de Venezuela o de Bolivia, únicos con posibilidad de acceder a ella, ya que Perú y Chile se terminaron en el fondo de la tabla con las manos vacías.
La penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas dejaron como resultados destacados el 3-0 de Argentina sobre Venezuela en Buenos Aires, el 3-0 de Uruguay contra Perú en Montevideo, el 0-0 de Paraguay y Ecuador en Asunción y el 3-0 de Brasil frente a Chile en Río de Janeiro.
Ahora, el martes 9 de septiembre, en el cierre de la competición, se deberá poner atención especial en los cotejos entre Venezuela y Colombia y entre Bolivia y Brasil, ya que de ellos saldrá el equipo que irá al repechaje.
El elenco 'vinotinto' posee un punto más y depende de sí, en tanto que los del altiplano están obligados a ganar y a esperar un tropiezo de los 'patriotas.'
Tabla de posiciones
1. Argentina: 38 puntos
2. Brasil: 28
3. Uruguay: 27
4. Ecuador: 26
5. Colombia: 25
6. Paraguay: 25
7. Venezuela: 18
8. Bolivia: 17
9. Perú: 12
10. Chile: 10
- Los 6 primeros van directo al Mundial y el séptimo pasa al repechaje.
Resultados, fecha 17
Colombia 3-0 Bolivia
Argentina 3-0 Venezuela
Uruguay 3-0 Perú
Paraguay 0-0 Ecuador
Brasil 3-0 Chile
Fecha 18, martes 9 de septiembre
6:00 p.m. - Ecuador vs. Argentina (Guayaquil)
6:30 p.m. - Venezuela vs. Colombia (Maturín)
6:30 p.m. - Perú vs. Paraguay (Lima)
6:30 p.m. - Bolivia vs. Brasil (El Alto)
6:30 p. m. - Chile vs. Uruguay (Santiago)