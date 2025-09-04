Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
ARGENTINA VS. VENEZUELA
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Cómo quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias tras la clasificación de Colombia

Cómo quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias tras la clasificación de Colombia

Los 6 cupos directos de Sudamérica al Mundial se definieron luego de la fecha 17, mientras que la plaza del repechaje quedó abierta para la última jornada.

Tabla de posiciones tras fecha 17 de las Eliminatorias Sudmaericanas.jpg
James Rodríguez abrió la senda del triunfo para Colombia contra Bolivia.
Foto: FCF.
Por: Edwin Cañón
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 09:15 p. m.