Cómo quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias tras la clasificación de Colombia

La Selección Colombia se impuso 3-0 sobre Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla y consiguió su tiquete a la Copa del Mundo, certamen al que irá junto a Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador y Paraguay.

Entre tanto, la casilla de la repesca quedó en manos de Venezuela o de Bolivia, únicos con posibilidad de acceder a ella, ya que Perú y Chile se terminaron en el fondo de la tabla con las manos vacías.

La penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas dejaron como resultados destacados el 3-0 de Argentina sobre Venezuela en Buenos Aires, el 3-0 de Uruguay contra Perú en Montevideo, el 0-0 de Paraguay y Ecuador en Asunción y el 3-0 de Brasil frente a Chile en Río de Janeiro.

Ahora, el martes 9 de septiembre, en el cierre de la competición, se deberá poner atención especial en los cotejos entre Venezuela y Colombia y entre Bolivia y Brasil, ya que de ellos saldrá el equipo que irá al repechaje.

Publicidad

El elenco 'vinotinto' posee un punto más y depende de sí, en tanto que los del altiplano están obligados a ganar y a esperar un tropiezo de los 'patriotas.'

Tabla de posiciones de la Eliminatoria Suramericana, fecha 17

Publicidad

Tabla de posiciones

1. Argentina: 38 puntos

2. Brasil: 28

3. Uruguay: 27

4. Ecuador: 26

5. Colombia: 25

6. Paraguay: 25

7. Venezuela: 18

8. Bolivia: 17

9. Perú: 12

10. Chile: 10

- Los 6 primeros van directo al Mundial y el séptimo pasa al repechaje.

Resultados, fecha 17

Colombia 3-0 Bolivia

Argentina 3-0 Venezuela

Uruguay 3-0 Perú

Paraguay 0-0 Ecuador

Brasil 3-0 Chile

Fecha 18, martes 9 de septiembre

6:00 p.m. - Ecuador vs. Argentina (Guayaquil)

6:30 p.m. - Venezuela vs. Colombia (Maturín)

6:30 p.m. - Perú vs. Paraguay (Lima)

6:30 p.m. - Bolivia vs. Brasil (El Alto)

6:30 p. m. - Chile vs. Uruguay (Santiago)