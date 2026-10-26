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Gol Caracol  / La Serie A de Italia y una marca que se da por primera vez en la historia

La Serie A de Italia y una marca que se da por primera vez en la historia

Este fin de semana, el fútbol italiano escribió un capítulo dorado gracias a un inédito registro. Acá le contamos de qué se trata.

Por: EFE
Actualizado: 26 de oct, 2026
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Jhon Lucumí, defensa colombiano de Juventus, en el partido contra Lazio, por la Serie A de Italia
Jhon Lucumí, defensa colombiano de Juventus, en el partido contra Lazio, por la Serie A de Italia
Getty Images

Por primera vez en la historia de la Serie A, cuatro equipos se mantienen invictos durante las primeras ocho jornadas: Inter de Milán, Lazio, Roma y Milan, que aún no perdieron ningún partido y que se disputan el liderato en un inicio liguero muy apretado.

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Los colíderes, Inter y Lazio, se colocan en lo más alto de la clasificación con 22 puntos, con siete victorias y un empate.

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El conjunto 'neroazzurro' sólo cedió dos puntos ante el Roma en el Estadio Olímpico de la capital italiana, cuando un providencial Lautaro Martínez rescató el empate con un doblete cuando el conjunto milanés perdía 2-0.

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El Lazio, la gran sorpresa de esta temporada hasta el momento, empató ante el Milan en casa y ganó a otros rivales de peso como Juventus, al que endosó tres goles a domicilio.

Por detrás, a cuatro puntos, Roma y Milan comparten la tercera y cuarta posición con 18 puntos, ambos con cinco triunfos y tres tablas.

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Los 'giallorossi', además del citado empate contra el Inter, cedieron contra el Como (0-0) y contra el Nápoles (3-3), mientras que el conjunto 'rossonero' empató ante Sassuolo (1-1), Lazio (2-2) y Juventus (1-1).

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En la quinta posición se encuentra el Como de Cesc Fàbregas con 17 puntos, tras registrar dos empates y tan sólo una derrota, su visita al Frosinone, sexto clasificado.

Este dato de imbatibilidad tiene lugar tras dos meses de liga en los que, además, los equipos enfrentaron tres jornadas de competiciones europeas, excepto el Lazio, que no disputa torneos continentales.

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