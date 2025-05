La UEFA pone 'mano dura' a la boletería para las finales; adiós a revendedores

La UEFA recordó a los aficionados que las entradas para las finales de sus competiciones de clubes solo pueden comprarse a través de UEFA.com y anunció que tomará medidas (incluida la cancelación de entradas) cuando se identifiquen infracciones de sus términos y condiciones.

El organismo advirtió este lunes de que las entradas adquiridas en el mercado secundario a terceras partes no autorizadas, páginas web, agencias o revendedores pueden ser canceladas en cualquier momento y señaló que es posible que los aficionados no reciban las entradas que han comprado a terceros no autorizados.

En un comunicado, la UEFA aseguró que hace cumplir activamente sus términos y condiciones de venta de entradas, incluso mediante la vigilancia de Internet, y confirmó que se han cancelado ya entradas y es probable que se produzcan más cancelaciones.

Igualmente recomendó "encarecidamente" a los aficionados que no se desplacen a los estadios sin entradas, ya que sólo se autoriza el acceso al estadio previa presentación de una entrada válida.

Las entradas emitidas para las finales de las competiciones de clubes de la UEFA son 100% digitales y están disponibles exclusivamente a través de la aplicación oficial UEFA Mobile Tickets, que incluye varias funciones de seguridad que tienen como objetivo combatir la venta no autorizada de entradas a través de medidas de seguridad en las entradas digitales para móviles.

Entre ellas mencionó la implementación de normas y restricciones en la transferencia de entradas para el público en general y para cada club finalista.

No se permite compartir cuentas en la aplicación UEFA Mobile Tickets. Solo el teléfono utilizado para descargar las entradas móviles podrá acceder al estadio.

Las capturas de pantalla de entradas de móvil no son entradas válidas. Se denegará la entrada a todo aquel que intente acceder al estadio con dichas capturas de pantalla.

Las entradas de papel y las entradas impresas no son válidas, recordó.

Asignaciones arbitrales

La UEFA confirmó este lunes el equipo arbitral que encabezará Kovács, que vivirá su tercera final de una competición de clubes de la UEFA tras su designación para la de la Liga Europa League 2024 en Dublín (República de Irlanda), entre la Atalanta (ITA) el Bayer 04 Leverkusen (GER), -resuelto con victoria del club italiano- y la de la final de la Liga Conferencia 2022 entre el Roma (ITA) y el Feyenoord (NED) en Tirana (Albania), que acabó con el título para el primero.