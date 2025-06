La última 'pataleta' de Jhon Durán durante un partido poco amistoso; "Ya van dos"

En medio de la incertidumbre sobre su próximo destino profesional, Jhon Jáder Duránse toma un respiro. El delantero colombiano, de 21 años, disfruta de unos días de descanso junto a su familia y amigos, mientras los rumores sobre su salida de Al Nassr no dejan de crecer. Lejos de los focos de los grandes estadios, el exjugador del Aston Villa fue protagonista de un video viral que circuló en redes sociales en las últimas horas.

Durán aparece disputando un partido de fútbol 5 en un ambiente informal. No obstante, el momento que más llamó la atención no fue un gol ni una jugada destacada, sino su reacción tras una entrada de un rival que le quitó el balón de forma fuerte. Visiblemente molesto, el delantero colombiano advirtió a su oponente que era la segunda vez que le hacía ese tipo de jugada, con un tono serio que contrastaba con el carácter relajado del encuentro. El rival, al percibir la incomodidad del compañero de Cristiano Ronaldo en Al Nassr, prestó atención al comentario y la tensión no pasó a mayores.

La escena dejó en evidencia el carácter competitivo de Durán incluso en contextos recreativos, pero también sirvió para recordarle al mundo que su presente deportivo está en una etapa de definición clave.

¡NO LE GUSTÓ😳❌! Jhon Jáder Durán se molestó en un partido de fútbol por la entrada que recibió…



“Ya van dos”, dijo Durán. ‼️ pic.twitter.com/OU4b9oFVgv — Toque Sports (@ToqueSports) June 27, 2025

¿Qué se sabe del futuro de Jhon Durán?

A comienzos de 2025, Al Nassr pagó 77 millones de euros al Aston Villa por el fichaje de Jhon Durán, en lo que se convirtió en la transferencia más alta de la historia para un jugador colombiano. Sin embargo, lo que prometía ser una relación duradera y exitosa entre club y jugador podría tener un giro inesperado.

Aunque tiene contrato vigente, las versiones más recientes apuntan a que Al Nassr estaría dispuesto a cederlo en calidad de préstamo. La situación ha despertado el interés de varios clubes europeos, que ven en Durán un atacante joven, potente y con experiencia internacional. Entre los primeros en preguntar por él estuvieron el Napoli y el West Ham United, aunque en las últimas semanas todo parece indicar que el Fenerbahçe de Turquía lleva la delantera.

Medios turcos aseguran que ya hubo contactos entre Al Nassr y el Fenerbahçe, y que Durán no ve con malos ojos la posibilidad de jugar en la Superliga Turca, una liga competitiva en la que podría medirse con compatriotas como Carlos Cuesta y Dávinson Sánchez, defensores del Galatasaray, clásico rival de su posible nuevo equipo.

El panorama de Jhon Durán se define mientras también se proyecta su papel en la Selección Colombia, que en septiembre tendrá partidos cruciales de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, ante Bolivia y Venezuela. Para el atacante paisa, reencontrarse con su mejor versión será clave no solo para definir su club, sino para consolidarse como pieza importante en el esquema de Néstor Lorenzo.