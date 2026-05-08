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Gol Caracol  / La violencia de hinchas del DIM en el Atanasio es noticia internacional; en Argentina hacen cuentas

La violencia de hinchas del DIM en el Atanasio es noticia internacional; en Argentina hacen cuentas

Los desmanes en el duelo por Copa Libertadores entre Medellín y Flamengo fueron eco en el sur del continente, y están a la expectativa de lo que puede suceder en el tema de sanciones.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de may, 2026
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Medellín vs. Flamengo fue cancelado por falta de garantías y seguridad.
Medellín vs. Flamengo fue cancelado por falta de garantías y seguridad.
Foto: Getty Imágenes

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