La violencia de hinchas del DIM en el Atanasio es noticia internacional; en Argentina hacen cuentas

Los hechos de violencia que se presentaron en la noche del jueves anterior en el Atanasio Girardot, y que terminó en la cancelación del partido entre Medellín y Flamengo en la Copa Libertadores es noticia internacional. En Argentina no sólo divulgaron la información de lo fue el caos y los momentos de incertidumbre que vivieron los jugadores y espectadores presentes en el escenario deportivo, sino que están a la expectativa de lo que pueda suceder; las sanciones y cómo afectaría este grupo.

Estos lamentables incidentes causan preocupación en el DIM en cuanto al castigo que se le vendrá por parte de la Conmebol, pero los otros clubes de la zona A miran de 'reojo' este tema ya que les podría beneficiar, no sólo al 'mengao' con la posible entrega de los tres puntos, sino también a Estudiantes de la Plata; desde el sur del continente hacen las respectivas cuentas.

Medellín vs. Flamengo por Copa Libertadores fue cancelado por falta de garantías y seguridad. Foto: Getty Imágenes

Así fue como en la página web del medio 'TyC Sports' se apoyaron en el antecedente de Colo Colo y Fortaleza, de Brasil, en 2025, donde los hinchas del 'cacique' invadieron el campo de juego tras la muerte de dos hinchas en la previa. A causa de esto, la Conmebol le entregó el triunfo al club brasileño por marcador de 3-0 y obligó al elenco 'austral' a jugar cinco partidos a puertas cerradas como local, además de cinco encuentros sin hinchas como visitante y una multa de 80 mil dólares.



Y con este panorama, analizaron lo que podría suceder en el grupo A en caso de que se concrete la sanción para Independiente Medellín. El gran beneficiado podría ser el 'pincha', que tiene en sus filas al extremo vallecaucano Edwuin Cetré.

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"Flamengo quedaría clasificado a los octavos de final, teniendo en cuenta además el sistema de desempate olímpico (tendría los dos partidos con los colombianos ganados). En tanto, el Pincha tendría por delante un panorama que lo tendría con una ventaja de dos puntos sobre los colombianos y también en la diferencia de goles, dado que DIM pasaría a tener -5 contra el +1 del conjunto platense. Todo, además, enmarcado en que Estudiantes y DIM se enfrentarán en La Plata en el último encuentro de la fase de grupos", indicaron en el tabloide argentino.

En ese orden de ideas, sólo queda esperar la determinación de la Conmebol y las respectivas sanciones para el DIM, que en la actualidad suma cuatro puntos en el certamen continental.