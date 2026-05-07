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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Internacional vs. Nacional; ¿dónde se jugará, hora y boletas para el partido en Bogotá?

Internacional vs. Nacional; ¿dónde se jugará, hora y boletas para el partido en Bogotá?

Finalmente, en la noche de este jueves, Internacional emitió un comunicado en el que hizo oficial el escenario para el duelo de ida de los playoff de la Liga I 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de may, 2026
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Nacional vs Internacional de Bogotá
Nacional vs Internacional de Bogotá - Foto:
Colprensa

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