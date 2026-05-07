Internacional vs. Nacional; ¿dónde se jugará, hora y boletas para el partido en Bogotá?

"Internacional de Bogotá informa a su hinchada, aliados y a la opinión pública que, recibimos la noticia de que finalmente no podremos disputar nuestro partido de cuartos de final frente a Atlético Nacional en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, debiendo llevarse a cabo en el Estadio Metropolitano de Techo". Ese fue el encabezado de la nota oficial del club capitalino, con respecto al escenario en el que se jugará el duelo de ida de la serie de 'mata mata' de la Liga Betplay I 2026, que tenía a la expectiva a los seguidores de bando y bando.

Así, en duelo entre Inter y los 'verdolagas' se realizará este sábado 9 de mayo, a las 4 de la tarde, en el sur de la capital colombiana, y se verá EN VIVO en Win Sports. Techo ha sido la casa habitual del conjunto que dirige Ricardo Valiño.

En el mismo comunicado se precisó que "se nos ha informado que no se permitirá el ingreso de personas con prendas, símbolos o elementos alusivos a la hinchada visitante, en cumplimiento de las disposiciones definidas para el evento".

Hay que indicar que durante los últimos días se habló del tema e incluso se mencionó la posibilidad de llevar el compromiso futbolero a la ciudad de Tunja, algo que no se pudo cristalizar.



¿Dónde compras las boletas para Internacional vs. Nacional?

"La boletería para este partido estará disponible desde las 8:30 p.m. del jueves 7 de mayo, y toda la información será compartida a través de nuestros canales oficiales", se resaltó más adelanta en la misma comunicación. Cabe indicar que para ese aspecto, el club tiene el siguiente link en su sitio web: https://tickets.interbogota.com/interbogota_web/events/50801.

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Para destacar que durante su primera temporada con el nuevo nombre, Internacional ha logrado cautivar a un representativo número de seguidores, que han llegado en aceptable número a las gradas de Techo.