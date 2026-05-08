"Absurdo lo que pasó en Medellín, un peligro para todos los que estaban en el Atanasio", esas fueron algunas de las palabras que escribió el reconocido periodista brasileño Galvão Bueno en su perfil social en redes sociales, luego de los hechos vandálicos que protagonizaron los hinchas del DIM en medio del compromiso por Copa Libertadores contra Flamengo, la noche del jueves anterior; mismo que fue cancelado posteriormente por la Conmebol por falta de garantías.

Desde Brasil han llegado las voces de protesta por estos hechos de violencia que opacaron el desarrollo del duelo de la cuarta jornada del certamen continental. Y es que los hinchas del rojo paisa prendieron vengalas y pirotecnia en la tribuna norte como reclamación a los jugadores y directivos del Medellín; Galvão Bueno fue contundente en afirmar que el humo y el fuego pusieron en peligro la seguridad de todos los presentes en el Atanasio Girardot.

Hinchas del Medellín protagonizaron disturbios en medio del partido por Copa Libertadores contra Flamengo. Foto: AFP

"El partido entre Flamengo e Independiente Medellín quedó paralizado por más de una hora hasta ser suspendido. Protestas de la hinchada local contra la directiva del equipo llenaron de fuego y humo las gradas. Un peligro para la seguridad de todos los que estaban allí. Ya lo dije antes: lo que pasa en muchos partidos de la Libertadores es una vergüenza", agregó el comunicador.



Por último, el periodista sostuvo que tras los desmanes, el Flamengo debería ser declarado como ganador del compromiso de la cuarta jornada del grupo A.

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"Y, como el Flamengo no hizo nada, solo jugó y se quedó en los vestuarios esperando una decisión, tiene que ser declarado ganador", terminó por indicar Galvão Bueno.

Absurdo o que houve em Medellin!! O jogo entre Flamengo e Independiente ficou mais de 1 hora paralisado até ser suspenso!! Protestos da torcida local contra a diretoria do time encheram de fogo e fumaça as arquibancadas!! Um perigo à segurança de todos que lá estavam!! Já disse… — Galvão Bueno (@galvaobueno) May 8, 2026

De otro lado, José Boto, director deportivo de Flamengo, pidió a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que le conceda los tres puntos del partido, como lo estipulan las normas ante estas situaciones.

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"La responsabilidad no es nuestra, el equipo que jugaba en casa no ha podido garantizar la seguridad", dijo el dirigente en un video.