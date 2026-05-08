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Gol Caracol  / "Absurdo lo que pasó en Medellín, un peligro para todos los que estaban en el Atanasio"

"Absurdo lo que pasó en Medellín, un peligro para todos los que estaban en el Atanasio"

Desde Brasil han llegado voces de protesta y críticas por los hechos de violencia que impidieron el juego entre Medellín y Flamengo en Copa Libertadores.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de may, 2026
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Medellín vs. Flamengo por Copa Libertadores fue cancelado por falta de garantías y seguridad.
Medellín vs. Flamengo por Copa Libertadores fue cancelado por falta de garantías y seguridad.
Foto: Getty Imágenes

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