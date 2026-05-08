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Gol Caracol  / Se conocieron videos de daños en el Atanasio Girardot, por vandalismo en Medellín vs. Flamengo

Se conocieron videos de daños en el Atanasio Girardot, por vandalismo en Medellín vs. Flamengo

Con el paso de las horas se han ido conociendo más videos de lo que fueron los daños de los hechos vandálicos protagonizados por hinchas del Medellín, en medio del juego contra Flamengo en Copa Libertadores.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de may, 2026
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Hinchas del Medellín protagonizaron disturbios en medio del partido por Copa Libertadores contra Flamengo.
Hinchas del Medellín protagonizaron disturbios en medio del partido por Copa Libertadores contra Flamengo.
Foto: AFP

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