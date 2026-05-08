Se conocieron videos de daños en el Atanasio Girardot, por vandalismo en Medellín vs. Flamengo

La noche del jueves anterior en el Atanasio Girardot se preeveía como una velada de fútbol entre Independiente Medellín y Flamengo, clubes que debían rivalizar en la cuarta jornada de la Copa Libertadores 2026; no obstante, el compromiso fue cancelado por la Conmebol por falta de garantías y seguridad, y todo debido a los incidentes que protagonizaron algunos hinchas del 'poderoso' en la tribuna norte del escenario deportivo de la capital de Antioquia.

Hubo protestas con bengalas, piroctenias y más, apenas el árbitro de la contienda, Jesús Valenzuela, dio el pitazo inicial; esto como protesta en contra de los jugadores y directivos del club rojo paisa por los resultados del equipo. El ambiente fue bastante hostil. Lo cierto es que con el paso de las horas se han ido conociendo videos de cómo quedaron algunos sectores específicos del Atanasio, luego de los desmanes protagonizados por estos seguidores del Medellín.

Hinchas Medellín vs Flamengo Copa Libertadores Colprensa

En los cortos que circulan en las redes sociales se pueden apreciar que uno de los espacios más afectados fueros los baños de la tribuna norte del Atanasio Girardot. La mayoría de los sanitarios completamente rotos y destruidos, el piso lleno de escombros, dejando en evidencia lo que fue el caos y la conducta violenta por parte de estos hinchas.



Hay que precisar que antes de que rodara el balón para el juego del grupo A, el ambiente ya estaba tenso, y pese a los controles de seguridad, el sabotaje al juego copero no logró evitarse.

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Después de casi una hora, las autoridades correspondientes ordenaron por los altavoces del escenario deportivo la evacuación de todos los espectadores, y posteriormente, la terna arbitral junto con la Conmebol decidieron dar el compromiso por cancelado por falta de garantías. Se espera que Medellín, que suma cuatro puntos en el grupo A, sea sancionado por estos hechos vandálicos.

¡Daños en el Atanasio Girardot! Así quedaron los baños de la tribuna norte en medio de la protesta de los hinchas y la barra del Independiente ‘Medellín #Dim #Medellin pic.twitter.com/o64Y21oOnK — CIUDAD SUR (@ciudadsur_) May 8, 2026