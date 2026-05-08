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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Implacables con Juan Fernando Quintero tras último partido de River Plate, "se pierde y preocupa"

Implacables con Juan Fernando Quintero tras último partido de River Plate, "se pierde y preocupa"

River Plate, con Juan Fernando Quintero, y un comentado triunfo 1-2 sobre Carabobo, pasó de todo en el campo de juego del Misael Delgado, en tierras venezolanas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de may, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Juan Fernando Quintero
Juan Fernando Quintero; jugador de River Plate
AFP

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