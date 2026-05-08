Implacables con Juan Fernando Quintero tras último partido de River Plate, "se pierde y preocupa"

Con un atípico equipo inicialista con varios suplentes y juveniles, River Plate impuso su jerarquía y venció 1-2 a Carabobo en la última jugada del partido para cerrar una de esas noches coperas en las que pasa de todo. En el 'millonario' jugó el volante antioqueño Juan Fernando Quintero, de quien hablaron fuerte en la prensa de Argentina y todo porque un erró penalti; no se lo perdonaron.

El conjunto del Eduardo Coudet comenzó enchufado pese a que saltó con nombres poco habituales, y pudo ponerse arriba en el primer tiempo tras un penal por codazo a Matías Viña. Sin embargo, el colombiano Juan Fernando Quintero, especialista en pelota quieta, esta vez falló el cobro que fue a morir en las piernas del arquero Lucas Bruera, una de las figuras del partido.

¿Qué dijeron en la prensa de Argentina del desempeño de Juan Fernando Quintero en Carabobo vs. River Plate?

Como es habitual, en los medios del sur del continente evaluaron lo que la actuación de los futbolistas de la 'banda cruzada' en el campo de juego del Misael Delgado, y en el caso de Quintero Paniagua, no fue la excepción.

Así las cosas, en la página web del medio 'TyC Sports indicaron que "sus decisiones" en la cancha fueron "incomprensibles por momentos".



"Algunos pases furtivos, propios de su sello, pero 'Juanfer' se pierde en la nebulosa con el correr de los minutos. Decisiones incomprensibles por momentos, como querer darle tres dedos en el área de primera, a todo lujo, cuando tiene pase sencillo. Preocupante: le atajó un penal un tipo que se pone gorra de noche", reseñaron en el tabloide anteriormente citado. En cuanto a la puntuación, le otorgaron un cinco.

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Juan Fernando Quintero en Carabobo vs River Plate - Foto: AFP

Más detalles del compromiso

La noche se puso más oscura para Carabobo al irse al descanso con la expulsión de Edson Castillo, y luego cuando Juan Fernando Quintero se redimió al asistir en un córner a Maxi Meza (59'), que con un cabezazo certero puso la ventaja del Millonario.

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Pero Carabobo, fiel a su talante, no pensaba quedarse con las manos vacías y con diez hombres se fue encima del Millonario hasta que encontró recompensa con un penal convertido por el argentino Matías Núñez.

Pero al final del partido volaron al aire todos los papeles. Tras la polémica expulsión del arquero Sebastián Beltrán por una falta fuera del área, un River con cambios agotados tuvo que jugar más de diez minutos con el lateral Viña como golero de reemplazo, una circunstancia que el granate venezolano en todo caso no aprovechó.

Cuando estaba a punto de cerrarse la cortina, en la última jugada del partido, el delantero Maxi Salas (90+6') recibió un pelotazo largo que supo alcanzar para bañar al portero Bruera y desatar la euforia en el banco de River, donde hasta el "Chacho" Coudet quedó tendido en el piso tras la celebración.

"Contento por el gol pero contento por el esfuerzo al final. La verdad fue un partido que pasó de todo. Tuvimos la chance de poder aprovecharlo porque teníamos un hombre más", comentó Salas.

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El delirio no era para menos. La victoria dejó a River superlíder del Grupo H con 10 puntos, cuatro unidades por encima de sus dos perseguidores, Carabobo y Bragantino, que a la misma hora en Santa Cruz de la Sierra goleó 6-0 al Blooming, eliminado a falta de dos fechas.

"Esa apretadera al final fue difícil, por todo lo que hicimos en el partido creo que fuimos justos merecedores del triunfo", declaró 'Juanfer' Quintero.