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Gol Caracol  / "Las boletas para el Mundial 2026 se hicieron impagables, el fútbol es un deporte popular"

"Las boletas para el Mundial 2026 se hicieron impagables, el fútbol es un deporte popular"

Una familia mexicana contó su experiencia y desilusión con la compra de boletas para estar en el Mundial 2026, que se celebrará en su país, en Estados Unidos y Canadá. Los precios, elevados.

Por: AFP
Actualizado: 2 de abr, 2026
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Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
AFP

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