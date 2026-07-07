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Gol Caracol  / Selección Colombia  / A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Suiza, en el Mundial 2026

A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Suiza, en el Mundial 2026

La Selección Colombia tendrá acción este martes 7 de julio, en el HBC Place Vancouver, frente a Suiza, en un encuentro lleno de emociones por un cupo en los octavos de final.

Por: Laura Ximena Bustos Mora
Actualizado: 7 de jul, 2026
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Selección Colombia
Celebración de la Selección Colombia
Fotografía de: AFP

La Selección Colombia enciende motores para disputar uno de los encuentros más importantes en esta cita mundialista frente a Suiza, por un cupo directo a los cuartos de final, donde deberá enfrentar al ganador entre la Argentina, del Lionel Messi, y Egipto, de Mohamed Salah.

La ‘tricolor’ se encuentra en uno de los momentos más lúcidos durante la cita orbital. Pues los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo hacen parte de las selecciones del Mundial 2026 que no han perdido ningún encuentro. Junto con ellos se encuentra Francia, Argentina, Inglaterra, España, y justamente suiza, su rival.

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¿Cómo llega la Selección Colombia al encuentro?

La ‘tricolor’ llega con una reciente victoria frente a Ghana. En un encuentro lleno de emociones y adrenalina, los ‘cafeteros’ lograron consolidarse como los ganadores del encuentro 1-0 ante las ‘estrellas negras’. El único gol del compromiso estuvo a cargo del volante Jhon Arias al minuto 14.

Ahora,el seleccionado colombiano llega con hambre de ganar y conseguir una victoria ante los dirigidos por Murat Yakın para, de esta manera, seguir escalando en esta cita mundialista y lograr avanzar lo más lejos posible. Además de ello, Colombia y Argentina son las únicas selecciones sudamericanas que aún hacen parte de la cita orbital.

Selección Colombia en entrenamiento.
Selección Colombia en entrenamiento.
AFP.

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¿Qué selecciones ya hacen parte de los cuartos de final?

En la parte izquierda de la tabla se encuentra Francia, que deberá enfrentar a Marruecos. Al igual que España con Bélgica, luego de su más reciente victoria 4-1 ante Estados Unidos.

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Entre tanto, al lado derecho de la tabla, Noruega fue la primera en avanzar en su lado del cuadro luego de imponerse 2-1 ante la ‘Canarinha’ y deberá enfrentarse a Inglaterra. Entre tanto, se esperan los resultados del día de hoy entre Argentina y Egipto para poder conocer qué selección avanza a la siguiente fase y se enfrentará ya sea Colombia o a Suiza.

Selección de Marruecos, Selección de Francia, Selección de Noruega y Selección de Inglaterra
Selecciones de: Marruecos, Francia, Noruega e Inglaterra
Fotografías de: AFP

A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Suiza, por los octavos de final del Mundial 2026

Fecha: martes 7 de julio.
Hora: 3:00 pm (hora Colombia)
Estadio: Estadio BC Place Vancouver, Vancouver, Canadá.
Transmisión: Gol Caracol, Ditu y GolCaracol.com

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