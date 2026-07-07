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Gol Caracol  / Bélgica y el gran registro que pone a temblar a España en los cuartos de final del Mundial 2026

Bélgica y el gran registro que pone a temblar a España en los cuartos de final del Mundial 2026

En el Mundial 2026, Bélgica no solo goleó a Estados Unidos si no que extendió una marca que ponen en duda el favoritismo de España en la siguiente fase.

Por: EFE
Actualizado: 7 de jul, 2026
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Selección de Bélgica
Selección de Bélgica
Fotografía de: AFP

Desde el 20 de marzo de 2025, fue el primer partido de la era Rudi García, con un futuro implecable con la selección de Bélgica, pues desde allí no ha vuelto a perder ningún encuentro. Con una secuencia de 18 duelos invicto, con doce victorias y seis empates, antes de enfrentarse a España en los cuartos de final del Mundial 2026, el próximo viernes en Los Ángeles.

El 3-1 entonces contra Ucrania, cuando se jugaba la permanencia en la elite de la Liga de Naciones europea, fue un revés del que se repuso de inmediato, en el encuentro de vuelta, con una victoria por 3-0 tres días más tarde con la que inició su actual marca sin derrotas, con dos goles de Romelu Lukaku y uno de Maxim de Cuyper en Genk.

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Ahora, además, está en su mejor racha de triunfos desde que dirige al equipo el técnico francés (1-5 a Nueva Zelanda, 3-2 a Senegal y 1-4 a Estados Unidos), igualado con el tramo entre el 9 de junio y el 7 de septiembre de 2025 (venció sucesivamente por 4-3 a Gales, por 0-6 a Liechtenstein y por 6-0 a Kazajistán).

Bélgica ha ganado doce de sus últimos 18 encuentros. A esos citados resultados, añade otro 2-4 a Gales, un 7-0 a Liechtenstein, otro 2-5 a Estados Unidos, un 0-2 a Croacia y un 5-0 a Túnez, aparte del 3-0 a Ucrania. Y sumó seis empates: 1-1 y 0-0 con Macedonia del Norte, 1-1 con Kazajistán, 1-1 con México, 1-1 con Egipto y 0-0 con Irán, por ese orden.

Rudi García; entrenador dela Selección de Bélgica
Rudi García; entrenador dela Selección de Bélgica
Fotografías de: AFP

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¿Quien es Rudi García, entrenador de la Selección de Bélgica?

El actual entrenador de la selección belga, es un exfutbolista francés de 62 años. El francés llegó al equipo en el mes de enero de 2025, en remplazo del entrenador italiano Domenico Tedesco. Durante su cargo como director técnico en la Selección de Bélgica, en el Mundial 2026 ha logrado 3 victorias y 2 empates en sus 5 partidos disputados. Al mismo tiempo, que logró clasificar al equipo a los cuartos de final de la cita mundialista tras eliminar a Estados Unidos.

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