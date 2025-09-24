León la pasa mal en México, James Rodríguez jugó, pero piden salidas; “ya se va, fuera”

Con un gol y una asistencia del astro colombiano James Rodríguez, el León empató 2-2 con el Mazatlán en el estadio Nou Camp, en la ciudad de León. Con este empate, el León (10º) llegó a 12 puntos y el Mazatlán (14º) a ocho unidades. Esta situación tiene al técnico Eduardo Berizzo en la cuerda floja y ya tiene una relación rota con la hinchada, algo que fue claro en la noche de martes en Guanajuato.

“Ya se va, ya se va, Berizzo ya se va", fue el cántico que se escuchó en el escenario deportivo de la 'fiera', luego del 2-2 a pesar de ir ganando 2-0 en un momento del encuentro, en el que hubo participación del cucuteño, quien fue la figura a pesar de la igualdad.

“Ya se va, ya se va, Berizzo ya se va”, grita la afición del #León.



Cada vez más fuerte la ruptura. pic.twitter.com/lzuYx75arf — Ezequiel Gasca (@ChequeGasca17) September 24, 2025

James Rodríguez marcó de penal (45+2) y dio pase para un gol del panameño Ismael Díaz (45+5). El uruguayo Ánderson Duarte, con dos goles (61, 65), igualó por los Cañoneros del Mazatlán.



En León piden salida de Eduardo Berizzo, técnico de James Rodríguez

Además de los cánticos de la hinchada del equipo mexicano, en rueda de prensa también le consultaron al entrenador argentino si está pensando en dar un paso al costado, renunciar y darle un aire al cuadro 'esmeralda'.

"Cuando lo sienta, lo evalúe, mire, me relaje y mire hacia atrás y evalúe lo que el equipo da, lo que al equipo le falta, o lo que yo pueda aportarle al equipo, o lo que ya no. Cuando lo sienta, no me pongo ningún plazo, no tengo vanidad en ese sentido", declaró Eduardo Berizzo, dejando claro que no piensa en salir aún, pero explicando que su intención es que "quiero lo mejor para mi club, León, una institución ejemplar, con gente fantástica adentro y que jamás sometería a una continuidad si siento que las cosas no funcionan, seré el primero en reconocerlo".

Eduardo Berizzo, técnico de León AFP

Publicidad

Además, Berizzo comentó que "estoy molesto por el resultado porque el partido era ganable desde el inicio", tras recibir reclamos de la afición leonesa. "Es preocupante dejar ir un triunfo que tenías en la mano", admitió.

Por el momento León se preparará ahora en su próximo partido por la fecha 11 de la Liga MX, cuando visite al Juárez el viernes 26 de septiembre (8:00 p.m.), con el objetivo de volver a la victoria luego de tres compromisos sin ganar. Actualmente el equipo en el que juega James Rodríguez se ubica en el puesto 10, con 12 puntos, a once unidades del líder que es el Cruz Azul.