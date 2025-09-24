Síguenos en::
Gol Caracol  / León la pasa mal en México, James Rodríguez jugó, pero piden salidas; “ya se va, fuera”

León la pasa mal en México, James Rodríguez jugó, pero piden salidas; “ya se va, fuera”

Aunque el colombiano James Rodríguez brilló con gol y asistencia, su equipo empató 2-2 con Mazatlán y el panorama es desolador para sus compañeros y su DT, Eduardo Berizzo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 24 de sept, 2025
James Rodríguez León
James Rodríguez en acción con el Club León de México - Foto:
Getty Images

