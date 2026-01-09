Lionel Messi no para de recibir regalos en Inter Miami; ya es el quinto anuncio oficial

Inter Miami anunció el fichaje del mediocampista argentino David Ayala, procedente del Portland Timbers, y que tendrá contrato hasta el final de 2026.

El precio del traspaso asciende a dos millones de dólares e incluye 150.000 dólares adicionales en incentivos basados en el rendimiento del jugador, informó en un comunicado el Inter Miami.

El mediocentro, de 23 años, era un fijo en las alineaciones titulares de los de Portland y reforzará una posición debilitada tras el retiro de Sergio Busquets, ancla del Inter Miami la pasada temporada.

Ayala ha acumulado 98 apariciones con el Portland Timbers en cuatro temporadas, incluidos cuatro goles y dos asistencias. Además, ha representado a Argentina en categorías inferiores.



Lionel Messi, campeón con Inter Miami de la MLS, celebra el título junto a David Beckham AFP

El Inter Miami sigue reforzando su plantilla tras coronarse campeón de la MLS Cup 2025.

Esta semana anunció la incorporación del defensa brasileño Micael dos Santos, que se sumó a los fichajes del lateral español, Sergio Reguilón, del guardameta canadiense, Dayne St. Clair, ganador del premio al mejor portero del año en la MLS la última temporada, y del defensa argentino Facundo Mora.