Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Lionel Messi se fue de triplete con el Inter Miami, en la MLS; vea los tres goles del '10'

Lionel Messi se fue de triplete con el Inter Miami, en la MLS; vea los tres goles del '10'

El argentino sigue demostrando que está más vigente que nunca y, ahora por el rentado local, nuevamente volvió a figurar con tres golazos que ya le dan la vuelta al mundo.

Por: EFE
Actualizado: 18 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Lionel Messi marcó gol en su vuelta al Inter de Miami por la MLS.
Lionel Messi marcó gol en su vuelta al Inter de Miami por la MLS.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad