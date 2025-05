Lionel Messi sonríe en Inter Miami; decisión clave sobre su 'socio' preferido

El españolJordi Alba renovó este jueves su contrato con el Inter Miamihasta 2027, informó la franquicia estadounidense en un comunicado.

"Me lleva a renovar el seguir compitiendo, lo a gusto que me siento en el Club, el cariño que recibo de los aficionados en todo los partidos. He estado muy a gusto en estos dos años en el Club y me siento muy querido por todos los aficionados", afirmó Alba tras firmar el contrato.

"Tenemos esa ilusión de seguir compitiendo, de seguir ganando y, bueno, ojalá que podamos ganar los máximos títulos posibles", añadió.

Jordi Alba firmó por el Inter Miami en 2023 tras ganarlo todo en el fútbol europeo con el Barcelona y se reunió en Miami con excompañeros como Leo Messi, Sergio Busquets y Luis Suárez.

Jugadores del Inter Miami AFP

Alba lleva cinco asistencias en los once partidos disputados este año con el Inter Miami.

En la última temporada, Alba tuvo un sueldo de 1.5 millones de dólares en el Inter Miami. El club no ha compartido detalles sobre las condiciones del nuevo vínculo.

Inter Miami al Mundial de Clubes

A Messi ya no le queda nada por demostrar tras una carrera absolutamente extraordinaria pero a sus 37 años (cumplirá 38 durante el torneo) tendrá la oportunidad de desplegar su talento en una nueva cita internacional.

Inter Miami, entonces dirigido por Gerardo 'Tata' Martino, recibió en 2024 la invitación de la FIFA para participar en el Mundial de Clubes ocupando una plaza de cortesía que correspondía al país anfitrión.

El organismo que preside Gianni Infantino justificó su decisión por el MLS Supporters' Shield que conquistó el Inter Miami el año pasado batiendo el récord histórico de puntos de la MLS.

Ahora con Javier Mascherano en el banquillo, el equipo de Ñas Garzas mantiene la columna vertebral de aroma blaugrana con Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

El conjunto de rosa empezó la temporada de 2025 con muy buenas sensaciones y acumuló ocho partidos sin conocer la derrota en la MLS.

Pero la eliminación en las semifinales de la Copa de Campeones ante los Vancouver Whitecaps (1-5 global) abrió una herida que todavía no ha cicatrizado y que ha dejado muchas dudas, especialmente por su endeble defensa.

El Inter Miami compartirá el Grupo A con el Palmeiras brasileño, el Al Ahly egipcio y el Oporto portugués.