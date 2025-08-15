Publicidad

Millonarios ya habría tomado una decisión con jugador que se puso camiseta del América

Este jugador hizo un 'live' en sus redes sociales vistiendo los colores del América, causando la indignación entre los hinchas de Millonarios. ¡Atentos a las novedades!