Millonarios ya habría tomado una decisión con jugador que se puso camiseta del América

Mientras se juega la séptima jornada de la Liga BetPlay II-2025, en Millonarios se presentó una situación polémica con un jugador que se puso la camiseta de un equipo rival en medio de un 'live' que realizó en sus redes sociales personales; esa 'jugada' de portar la casaca de un club que no fuera el 'embajador' le salió bastante cara, al punto de que, supuestamente, le abrieron un procedimiento disciplinario. El implicado es Néyser Villarreal.

Y es que la joven figura del azul y blanco capitalino y también de la Selección Colombia Sub-20, apareció en dicho en vivo con una 'playera' del América de Cali, causando la indignación no sólo entre la interna del club que es dirigido por David González, sino también de los hinchas del equipo.

A raíz de esto, según informó el periodista Pipe Sierra en sus plataformas digitales, " Millonarios le abre un procedimiento disciplinario a Néyser Villarreal por aparecer en un 'live' con la camiseta del América. Hay molestia muy grande por parte de la dirigencia. Su contrato finaliza el 30 de noviembre y se irá libre".

Neyser Villarreal, jugador de Millonarios. Foto: AFP.

Toda esta situación se presentó en la previa del compromiso que enfrentará el 'embajador' contra Deportes Tolima este domingo 17 de agosto en el estadio Manuel Murillo de la ciudad de Ibagué, encuentro en que los de González están obligados a conseguir un resultado positivo para salir del fondo de la tabla. La pelota rodará en este juego a las 6:10 de la tarde.

🚨 #Millonarios le abre procedimiento disciplinario a Neyser Villarreal (20) por aparecer en un LIVE con la camiseta de #América ayer 🔵⚪️



👀 Hay una molestia muy grande por parte de la dirigencia. Su contrato finaliza el 30 de noviembre y se irá libre pic.twitter.com/ppLdw6Q28u — Pipe Sierra (@PSierraR) August 15, 2025

Así las cosas, queda esperar un pronunciamiento oficial de Millonarios sobre la situación de Néyser Villarreal, quien en el último tiempo bajó su nivel futbolístico, aunque hay que indicar que se viene recuperando de una lesión, misma que la podría dejar fuera del Mundial Sub-20 que se disputará en Chile este 2025 entre el 27 de septiembre y el 18 de octubre.

¿Cómo va Millonarios en la Liga BetPlay II-2025?

Los dirigidos por David González solo han sumado un punto en cuatro compromisos disputados, ubicándose así en el último lugar de la tabla de posiciones. Por lo tanto, el partido frente al Tolima, de la séptima jornada, en Ibagué es de importancia para empezar a levantar el nivel. Eso sí, hay que precisar que Millonarios tiene dos juegos pendientes de las dos primeras fechas.