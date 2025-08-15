La Liga BetPlay II-2025 continuó este viernes 15 de agosto en la séptima jornada y uno de los partidos que estaba pactado en el calendario para este día era Alianza FC vs. Once Caldas; no obstante, el compromiso tuvo que ser suspendido en el estadio Armando Maestre Pavajeau de la capital 'vallenata'.

En dicho compromiso del balompié de nuestro país, el elenco valduparense salió con lo mejor de su nómina disponible en pro de lograr los tres puntos en condición de local, mientras que la escuadra manizaleña reservó al equipo principal pensando en el duelo crucial del próximo martes 19 de agosto contra Huracán, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana; serie en la que van arriba por 0-1.

¿Por qué suspendieron Alianza FC vs. Once Caldas por la Liga BetPlay II-2025?

Así las cosas, este juego entre 'vallenatos' y 'albos' tuvo que ser suspendido a la altura del minuto 78 y cuando el marcador iba cero a cero. La razón, un rayo calló cerca al banco técnico del Once Caldas mientras un jugador se disponía a hacer un saque de banda, asustando no sólo al director técnico del club visitante, Hernán Darío 'Arriero' Herrera, sino también al resto del plantel presente en dicha parte del escenario deportivo, a los mismos jugadores en cancha y a los hinchas en las tribunas del Armando Maestre Pavajeau.

¡El juego entre Alianza Valledupar vs. Once Caldas fue detenido al minuto 78 por tormenta eléctrica!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/HbvHEYf5yQ — Win Sports (@WinSportsTV) August 15, 2025

Por lo tanto, el árbitro central del juego, Alejandro Moncada, de Antioquia, se reunió con los futbolistas de ambos clubes, dando la orden de irse con rumbo a los camerinos y suspender el compromiso por tormenta eléctrica.

De otro lado, no sólo se resguardaron jugadores, cuerpo técnico y árbitros, ya que en las tribunas del escenario deportivo valduparense poco a poco los hinchas también se retiraron de las mismas buscando refugio de los constantes rayos y truenos.