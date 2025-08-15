Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Por qué suspendieron Alianza FC vs. Once Caldas por la Liga BetPlay II-2025?

¿Por qué suspendieron Alianza FC vs. Once Caldas por la Liga BetPlay II-2025?

Este viernes, Alianza FC recibió a Once Caldas en el Armando Maestre Pavajeau; sin embargo, el compromiso tuvo que ser suspendido por temas de la naturaleza.

Acción de juego entre Alianza FC vs Once Caldas por la fecha siete de la Liga BetPlay II-2025.
Acción de juego entre Alianza FC vs Once Caldas por la fecha siete de la Liga BetPlay II-2025.
Colprensa
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 15, 2025 06:20 p. m.