Hernán Darío Herrera se llevó tremendo susto por un rayo: su reacción lo dijo todo

La fecha 7 de la Liga BetPlay I-2025 inició el pasado miércoles 13 de agosto con la victoria 3-1 de Deportivo Cali sobre Unión Magdalena y siguió el jueves, con el triunfo 2-1 de Deportivo Pereira contra América de Cali. Ahora, este viernes 15 de dicho mes fue el turno para Alianza y Once Caldas, partido que fue suspendido y donde Hernán Darío Herrera se llevó un susto.

Todo transcurría con normalidad en el estadio Armando Maestre Pavajeau, hasta que la historia cambió en el minuto 78. La tormenta eléctrica apareció y un rayo cayó cerca del banco de suplentes del 'blanco blanco', donde la reacción de Hernán Darío Herrera fue quitarse, saltar y hasta se le voló la gorra. Por eso, el compromiso se detuvo por varios minutos.

Hernán Darío Herrera, entrenador de Once Caldas, en un partido de la Liga BetPlay I-2025 AFP

Susto de Hernán Darío Herrera en Alianza vs. Once Caldas, por la Liga BetPlay I-2025

¡El juego entre Alianza Valledupar vs. Once Caldas fue detenido al minuto 78 por tormenta eléctrica!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/HbvHEYf5yQ — Win Sports (@WinSportsTV) August 15, 2025