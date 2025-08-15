Publicidad

Hernán Darío Herrera se llevó tremendo susto por un rayo: su reacción lo dijo todo

Hernán Darío Herrera se llevó tremendo susto por un rayo: su reacción lo dijo todo

En medio del partido entre Alianza y Once Caldas, se presentó un hecho que alarmó a todos, en especial al entrenador, Hernán Darío Herrera, quien se asustó.

Hernán Darío Herrera, director técnico de Once Caldas, se llevó en susto en el partido contra Alianza
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 15, 2025 06:51 p. m.