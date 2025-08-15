Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Mohamed Salah, entre lágrimas: llanto, tras homenaje a Diogo Jota de hinchas de Liverpool

Mohamed Salah, entre lágrimas: llanto, tras homenaje a Diogo Jota de hinchas de Liverpool

Empezó la Premier League, con el juego entre los 'reds' y Bournemouth, y se vivió un momento emotivo en Anfield; prueba de ello fue lo ocurrido con Mohamed Salah.

Mohamed Salah, atacante egipcio del Liverpool, en el partido de la fecha 1 de la Premier League
Mohamed Salah, atacante egipcio del Liverpool, en el partido de la fecha 1 de la Premier League
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 15, 2025 08:04 p. m.