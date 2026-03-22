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Gol Caracol  / Lionel Messi y un gol de tiro libre, en victoria 3-2 de Inter Miami contra New York City

Lionel Messi y un gol de tiro libre, en victoria 3-2 de Inter Miami contra New York City

El astro argentino Lionel Messi lideró la remontada y el triunfo de su Inter Miami, este domingo, en partido de la MLS, con una anotación de pelota quieta. Llegó a su gol 901 en la carrera.

Por: AFP
Actualizado: 22 de mar, 2026
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Lionel Messi Inter Miami
Lionel Messi con el Inter Miami - Foto:
AFP

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