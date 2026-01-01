Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Liverpool y un 'amargo' inicio de año, en la Premier League; empate 0-0 con Leeds United

Liverpool y un 'amargo' inicio de año, en la Premier League; empate 0-0 con Leeds United

Los dirigidos por Arne Slot siguieron cediendo puntos en el fútbol inglés, luego de igualar a ceros con Leeds United, este jueves 1 de enero de 2026.

Por: EFE
Actualizado: 1 de ene, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Acción de juego en el duelo entre Liverpool vs. Leeds United, por la Premier League.
Acción de juego en el duelo entre Liverpool vs. Leeds United, por la Premier League.
Foto: AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad