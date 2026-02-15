Alberto Gamero 'aguanta' la presión pese a vencer a Nacional: "Algún día me tendré que ir del Cali"

Deportivo Cali consiguió un triunfo clave al imponerse 1-0 sobre Atlético Nacional en el estadio Palmaseca, por la séptima jornada de la Liga BetPlay I-2026. Tras el compromiso, el técnico azucarero, Alberto Gamero, valoró el rendimiento de su equipo, resaltó la actitud competitiva y reconoció que todavía hay aspectos por mejorar pese a los tres puntos obtenidos.

El entrenador comenzó destacando la intensidad del compromiso y la respuesta de sus dirigidos ante un rival de peso. “Partido lindo contra un gran rival. Hoy el equipo hizo cosas para competir y jugamos mano a mano. Ambos equipos tuvieron opciones. A veces, en el fútbol, pasa que no tenemos muchas chances y ganamos; y también pasa al revés: tenemos muchas oportunidades y no logramos el triunfo. Este es un equipo que trabaja bien, que es humilde y que quiere darle satisfacciones a la gente”, afirmó.

Gamero también explicó decisiones tácticas, especialmente el ingreso de Luis Manuel Orejuela. “Luis Manuel Orejuela estaba fresco y me motivó a ingresarlo por Fabián Viáfara porque tenía tarjeta amarilla. Donde más teníamos vuelos era por los costados. Felipe Aguilar, por ejemplo, también tenía amonestación, pero era una zona donde compartía con José Caldera”, señaló el DT, dejando claro que los ajustes respondieron a lectura de juego y prevención disciplinaria.

El estratega fue enfático al hablar de su presente y del entorno que rodea al club. “Yo estoy seguro de que estoy en un equipo grande y estoy trabajando porque sé dónde estoy. Yo no escucho redes sociales; me dedico a elaborar y lo único que le puede dar alegría a la gente es ganar. Hoy ganamos y ojalá sigamos ganando. Sé que hoy triunfamos, pero tuvimos errores y el martes voy a llegar a corregirlos. Yo estoy tranquilo hasta el día que tenga que estar aquí. Gamero no es eterno; algún día me tendré que ir”, expresó.



Finalmente, resaltó la propuesta táctica mostrada ante Nacional. “Fuimos un equipo entregado. No es fácil jugarle a Atlético Nacional con un esquema como el que utilizamos, con dos delanteros. Utilizamos tres volantes ‘10’ durante todo el partido y siempre salimos sin miedo a jugarle al rival”.