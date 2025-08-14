"Llegar al Real Madrid es cumplir un sueño y dejaré la vida; es el club más grande del mundo"

Franco Mastantuono acudió al Hospital Blua Sanitas Valdebebas para someterse al pertinente reconocimiento médico previo a la firma del contrato que le ligó al Real Madrid hasta el 2031. El día en el que el argentino cumple 18 años y puede iniciar su etapa como jugador del Real Madrid, traspasado por River Plate, el joven jugador argentino inició el jueves sometiéndose al reconocimiento médico que superó con normalidad.

Posteriormente, Mastantuono se dirigió a la Ciudad Real Madrid, donde le esperaba el presidente del club blanco, Florentino Pérez, para sellar su firma en su primer contrato como jugador madridista, de seis años de duración, antes de vivir el momento especial de la presentación y una posterior comparecencia ante los medios de comunicación.

El mediocampista aseguró en su presentación como jugador del Real Madrid, tras firmar su contrato por seis años y recibir la camiseta con el dorsal 30, que se va "a dejar la vida" por la camiseta blanca y ser "un hincha dentro de la cancha", tras cumplir el "sueño" de su carrera con 18 años.

"Es un día muy especial para mí, hoy se cumple un sueño como futbolista y como persona, llegar al club más grande del mundo", inició su discurso Mastantuono, sin leer ningún escrito e improvisando tras escuchar el recibimiento del presidente Florentino Pérez. "Estoy muy contento, quiero transmitir alegría porque va a ser un día recordado para mi historia. Agradezco a mi gente, a mamá, papá, mis hermanos, que son indispensables para mí. Los quiero mucho y quiero que lo disfruten como yo. A mi grupo de amigos y de trabajo, que siempre están ahí, sin ellos no habría sido posible. Y a mi familia, abuelos y tíos, que han viajado para estar en este momento tan feliz", prosiguió con los agradecimientos.

Mastantuono en su presentación EFE

Mastantuono resaltó los "valores" que le ha inculcado su familia para llegar hasta el Real Madrid. "Me ha marcado mucho el camino y tengo que seguir aprendiendo mucho de los valores de mi círculo íntimo, que es lo mejor que tengo", dijo.

Y cerró su intervención, agradeciendo la confianza de la directiva madridista, del cuerpo técnico y de los trabajadores del Real Madrid, por el caluroso recibimiento, y dejando una declaración de intenciones al madridismo. "Prometo que me voy a dejar la vida por esta camiseta que es el sueño que siempre tuve y hoy se hace realidad", aseguró. "Agradezco al presidente, a la directiva, a Xabi y todo su equipo por confiar en mí y a toda la gente del club que me ha hecho sentir muy cómodo. Van a estar con un hincha dentro de la cancha y espero conseguir cosas muy importantes con este club. ¡Hala Madrid!", sentenció.