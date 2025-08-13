Lucas Chevalier, arquero de PSG, "regaló" un gol contra Tottenham en la Supercopa de Europa

En los últimos días, las noticias en PSG han girado en torno a Gianluigi Donnarumma. A pesar de que fue uno de los jugadores más importantes en la temporada pasada, donde ganaron la Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions League, el entrenador Luis Enrique decidió que no contará con él. En su reemplazo, el club parisino eligió al guardameta, Lucas Chevalier.

El argumento que dio el estratega español es que buscaba "otro perfil de arquero". Sin embargo, el debut del francés no fue el mejor ni el esperado. Este miércoles 13 de agosto, en el Bluenergy Stadium, fue titular contra Tottenham Hotspur, por la Supercopa de Europa y lo señalaron de tener responsabilidad en el segundo tanto de los 'Spurs', obra de 'Cuti' Romero.

Después de un centro de pelota quieta, el defensa central argentino y quien portó la cinta de capitán ganó por los aires, conectó de cabeza y Lucas Chevalier no tuvo una buena respuesta. Razón por la que lo criticaron en redes sociales. "Lo regaló", "gol de arquero", "¿por eso echaron a Donnarumma?", "¿eso era lo que quería Luis Enrique?", fueron algunos mensajes.



Error de Lucas Chevalier, en el segundo gol de Tottenham contra PSG